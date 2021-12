Špionáž namierená proti SR v prospech cudzej moci by mohli trestať

Bratislava 29. decembra (TASR) - Za spravodajskú činnosť (špionáž) namierenú proti SR v prospech cudzej moci by mohol hroziť až päťročný trest odňatia slobody. Vyplýva to z novely Trestného zákona, v rámci ktorej Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje novú skutkovú podstatu - "poškodzovanie spravodajských záujmov".



Rezort upozorňuje, že Trestný zákon v súčasnosti nepostihuje formy špionáže namierené proti zriadeniu, bezpečnosti, obrane a dôležitým záujmom SR v prospech cudzej moci. "Preto je potrebné, aby Trestný zákon vo svojich ustanoveniach postihoval takúto činnosť, čím dôjde k zvýšeniu ochrany SR," upozorňuje navrhovateľ.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pripomienke k legislatívnemu návrhu odporúča precizovať ustanovenia nového trestného činu tak, "aby neboli v rozpore s medzinárodnými dohovormi a ich výklad bol jednoznačný".



Návrh novely Trestného zákona predstavila šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková začiatkom decembra. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur.