Špirko: Chcem prísť s novou koncepciou riadenia špeciálnej prokuratúry

Bratislava 8. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko v prípade, že by uspel so svojou kandidatúrou na post špeciálneho prokurátora, chce prísť do úradu s novou koncepciou riadenia ÚŠP.



"Rozhodol som sa kandidovať, pretože chcem prísť s novou koncepciou riadenia ÚŠP, ktorá prináša modernejšie zameranie prokuratúry, zlepšuje jej efektívnosť a akcieschopnosť. S prihliadnutím na závažné informácie o spôsobe riadenia NAKA aj s novou definíciou vzťahov medzi prokuratúrou a partnerskou policajnou zložkou NAKA. Zámerom čoho je zlepšenie vnímania dôveryhodnosti špeciálnej prokuratúry," uviedol pre TASR Špirko.



Na ÚŠP pôsobí od roku 2013, a to na odbore ekonomickej kriminality. Špirko pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, kauze ruských podnikateľov Salmanovcov. Dozoruje kauzu Tipos, kde figurujú obvinení exriaditeľ spoločnosti Ján B. a bývalý šéf IT Miloš P. Prokurátor dozoruje aj prípad Shark, kde je až 63 osôb, prevažne podnikateľov z východu obvinených z legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestných činov skrátenia dane a poistného.



V kauze daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka (obaja Smer-SD). Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s odsúdeným daňovým podvodníkom Ľubošom Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie.



Prokurátor dozoroval aj vyšetrovanie exministra Kaliňáka vo veci kúpy podielu vo firme B. A. Haus od Ladislava Bašternáka. Začiatkom marca 2018 pred novinármi povedal, že Počiatek a Kaliňák mali počas ich pôsobenia v politike prostredníctvom podozrivých aktivít pri rôznych zákazkách v ich pôsobnosti nadobudnúť prostriedky vo výške 200 miliónov eur, ktoré sa snažili zlegalizovať. Informoval tiež, že na Kaliňáka podáva trestné oznámenie za pokus o diskreditáciu jeho osoby.



Špirka nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Dominik Drdul (OĽANO). Okrem Špirku sa o post šéfa ÚŠP uchádza advokát a exminister Daniel Lipšic, kandidovať majú aj prokurátori ÚŠP Peter Kysel a Ján Šanta. Špeciálneho prokurátora majú poslanci voliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. januára. Kandidáti budú musieť prejsť verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore.