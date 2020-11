Spišská Nová Ves má 11 odberných miest a nové odporúčania

Spišská Nová Ves 5. novembra (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves zriadilo aj v druhom kole testovania počas víkendu 7. a 8. novembra 11 odberných miest. Radnica odporúča obyvateľom, aby sa v sobotu prišli otestovať tí so začiatočnými písmenami priezviska od A - K a v nedeľu s priezviskom začínajúcim L – Z. Pre TASR to potvrdil pracovník pre styk s médiami Tomáš Repčiak s tým, že testovanie sa bude realizovať od 8.00 do 20.00 h.



„V súvislosti s víkendovým testovaním odporúčame obyvateľom mesta, aby sa na testovanie, ak sa dá, dostavili pešo. V prípade, že použijete motorové vozidlo, je potrebné parkovať na veľkoplošných parkoviskách,“ ozrejmil Repčiak. Občania tak môžu podľa jeho slov využiť napríklad parkovisko pri športovej hale, pri futbalovom štadióne, pri trhovisku, pri hlavnej pošte, pri obchodnom centre na sídlisku Západ I a pri obchodnom stredisku na sídlisku Mier.



Mesto zároveň odporúča imobilným občanom, aby na testovanie prišli na odberné miesta, akými sú Stredná priemyselná škola technická na Hviezdoslavovej ulici, základná škola na Komenského ulici a športová hala Za Hornádom.



Samospráva má podľa Repčiaka dostatočný počet dobrovoľníkov aj administratívnych pracovníkov a v súčasnosti dopĺňa zásobu ochranných prostriedkov a vybavenia. „Náklady na prvé testovanie ešte nemá mesto spočítané, rátame s desiatkami tisíc eur,“ dodal Repčiak.



Radnica pripomína, že na druhé kolo testovania môžu ľudia využiť lokality, ako hasičská zbrojnica na Hnileckej ceste, základná škola na Lipovej ulici, Gymnázium Javorová 16 a športová hala Za Hornádom. Ďalšími miestami sú tri základné školy na uliciach Komenského, Zdenka Nejedlého a Nad Medzou. Na testovanie bude slúžiť aj Hotelová akadémia na Radničnom námestí, Stredná priemyselná škola technická na Hviezdoslavovej ulici, základná škola na Hutníckej ulici a komunitné centrum na ulici Potočnej.