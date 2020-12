Obyvatelia Spišskej Novej Vsi dvomi zbierkami pomohli ľuďom v núdzi

Spišská Nová Ves 24. decembra (TASR) – Obyvatelia Spišskej Novej Vsi pred Vianocami v rámci dvoch zbierok pomohli ľuďom v núdzi. Ako TASR informovala pracovníčka pre styk s médiami z Mestského úradu (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Edita Gondová, mesto sa zapojilo do iniciatívy darovací utorok alebo #GivingTuesday. Ďalšiu zbierku už po tretí raz iniciovalo občianske združenie (OZ) Život v meste.



V rámci zbierky #GivingTuesday mohli ľudia doniesť na MsÚ trvanlivé potraviny a hygienické potreby pre mužov bez domova, ženy v núdzi a tiež hygienické potreby pre bábätká v rodinách v núdzi. Vítané však boli aj deky, uteráky, mäkké látky na zahriatie psov počas zimných mesiacov v mestskom útulku. Do zbierky sa zapojilo viac ako 90 fyzických osôb a kolektívov.



"Som rád, že som mohol osobne prispieť do tejto peknej zbierky a že sme pomohli matkám a deťom, ktoré to potrebujú, a verím, že po celý nasledujúci rok budú obyvatelia nášho krásneho mesta pomáhať slabým a bezbranným," uviedol primátor Pavol Bečarik.



Do zbierky, ktorú organizovalo OZ Život v meste, sa zapojilo všetkých sedem základných a 12 materských škôl, v ktorých sa vyzbierali stovky kilogramov potravín a drogérie. V tomto roku sa k nim pridali aj školy z obce Poráč a Iliašovce a zároveň aj zamestnanci MsÚ a Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.



"Tohtoročná zbierka potravín a drogérie prekonala všetky očakávania. Chcem sa poďakovať všetkým základným a materským školám, ich zamestnancom a v neposlednom rade všetkým rodičom a deťom, ktorí prispeli svojou troškou do veľkej pomoci. Veľká vďaka patrí aj všetkým zamestnancom úradov," uviedol hlavný organizátor zbierky Tomáš Cehlár.



Vyzbierané potraviny a drogéria sa rozdelili medzi všetky organizácie v meste, ktoré sa venujú pomoci núdznym, či už rodinám s deťmi alebo osamelým mamičkám, ale aj domovom sociálnych služieb. "Veríme, že aj táto pomoc bude prínosom pre našich spoluobčanov a pomôže im prekonať ťažké chvíle dnešnej koronakrízy," dodal Cehlár.