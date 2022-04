Ocenili zasahujúcich pri požiari domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 13. apríla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ocenil v stredu hasičov a policajtov, ktorí zasahovali pri marcovom požiari Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Viacerým v miestnej historickej budove Reduty udelil mimoriadne povýšenie, medailu za hrdinstvo odovzdal aj okresnému šéfovi hasičov Martinovi Vozárovi a Petrovi Lazniovi, ktorý bol veliteľom zásahu. Medailu za obetavosť si prevzali aj desiati policajti.



Hasiči spolu s policajtmi a ďalšími dobrovoľníkmi pomáhali s evakuáciou 190 seniorov a ďalších zamestnancov do bezpečia. "Keby sme na zásah boli sami, že by nám všetci ostatní nepomohli s evakuáciou, mali by sme len takú možnosť, že necháme veľkú časť objektu zhorieť a podarilo by sa nám evakuovať všetkých klientov. Tým, že nám všetci pomohli, sme sa snažili požiar stlmiť a vytvoriť čo najväčšiu časovú medzeru, aby sa podarila evakuácia najmä z podkrovného priestoru," objasnil Vozár, ktorý zasahoval priamo na horiacej streche. Aj vďaka spolupráci sa podľa neho podarilo hasičom zachrániť väčšiu časť budovy.



Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik upozornil, že aj vďaka všetkým záchranným zložkám a dobrovoľníkom sa pri požiari, ktorý spôsobil škody za viac ako dva milióny eur, nikto nezranil. Ocenenie mesta i rezortu vnútra v stredu dostali aj mestskí policajti, dobrovoľní hasiči a tiež zamestnanci zariadenia, ktoré spravuje samospráva.



"Prvé dva týždne sú za nami, polovica sutín je už v kontajneri a pokračujeme v likvidácii škôd. Zatiaľ fungujeme, chceme pokračovať v prevádzke aj v budúcnosti a veríme, že brány domova sa nezatvoria. Naším cieľom je fungovať tak ako predchádzajúcich 40 rokov," skonštatoval riaditeľ Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi Štefan Šiška. Celá záchranná akcia prebehla podľa neho na veľmi dobrej úrovni.