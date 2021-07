Poľovníci: Na veľké šelmy by mali dozerať všetky zainteresované strany

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) bude iniciovať podnet na Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR v súvislosti s vynakladaním financií na ochranu veľkých šeliem. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR by mali informovať, prečo si objednali vedecké zisťovanie početnosti medveďa a vlka na Slovensku na pražskej Karlovej univerzite. Komora chce vedieť ako, kto a kedy zabezpečoval zber vzoriek v prírode a koľko tento zber bude stáť. Informoval o tom hovorca SPK Alojz Kaššák.



Do manažmentu veľkých šeliem musia byť zapojené všetky zainteresované strany - vlastníci pozemkov, obhospodarovatelia krajiny, poľovníci, včelári, chovatelia, turisti a samosprávy, skonštatovala SPK.



Činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR vykazuje amaterizmus a porušovanie právnych noriem, konštatuje SPK. Dôkazmi sú podľa nej štyri osirelé mláďatá, nevhodné a nehumánne nakladanie so zabitými medveďmi, neodbornosť pri výkone, nedostatočná spolupráca s obhospodarovateľmi, samosprávou a vlastníkmi. "Na túto neefektívnu činnosť, ktorá neprináša riešenia, sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky daňových poplatníkov," poznamenal Kaššák.



Tvrdí, že štát zákazom lovu podporil stratu plachosti u medveďa, a tak človek pre neho nepredstavuje hrozbu. Použitie svetlíc alebo petárd s cieľom plašenia zveri je podľa zákona o poľovníctve zakázané, poukazuje Kaššák. "Je totiž dokázané, že ide o výrazný stresový faktor. Otázkou je, prečo v prípade medveďa je tento spôsob umožnený? Už je viac ako zrejmé, že toto plašenie ani premiestňovanie do inej lokality nie je humánne a ani efektívne," povedal.



Poľovnícka komora kritizuje, že zásahový tím nazýva zabíjanie medveďov eutanáziou. Tento pojem je podľa SPK v súvislosti so zvieraťom absurdný. "Zviera predsa nie je človek a nemôže dobrovoľne súhlasiť so svojím usmrtením," podotkol Kaššák.