Poľovníci: Medveďa je nutné cielene poľovnícky obhospodarovať

Bratislava 3. mája (TASR) – Medveďa je nutné cielene poľovnícky obhospodarovať, odborným manažmentom eliminovať strety s človekom. Vyberať tiež slabých jedincov a predchádzať usmrcovaniu medvedíc vodiacich mláďatá. Uviedla to Slovenská poľovnícka komora (SPK) v reakcii na dva usmrtené medvede v meste Vysoké Tatry.



SPK dlhodobo upozorňovala na narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Ohradzuje sa voči tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním.



„Počet medveďov v prirodzenom prostredí ich výskytu už evidentne natoľko vzrástol, že schádzajú priamo k obydliam, kde si hľadajú ľahko dostupnú potravu a učia tomuto správaniu aj svoje mláďatá," uvádza hovorca SPK Alojz Kaššák. Dodáva, že ľudia pre nich v súčasnosti nepredstavujú nebezpečenstvo, čím medvede strácajú prirodzenú plachosť.



Poľovníci tvrdia, že aktuálne päťčlenný Zásahový tím pre medveďa hnedého nevyrieši súčasnú situáciu s rýchlo narastajúcou populáciou medveďa. Potvrdilo sa to podľa nich aj pri tomto zásahu, ktorý označili za amatérsky a neodborný čin. Základom je dodržanie poľovníckej etiky a to nevykonať lov samice – medvedice od mláďat, poznamenal Kaššák.



Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR imobilizoval a usmrtil v noci z nedele (2. 5.) na pondelok dva jedince medveďa hnedého nachádzajúce sa pri kontajneroch na komunálny odpad v meste Vysoké Tatry. Usmrtenie medveďov bolo podľa ochranárov „najkrajnejším riešením". Dva zvyšné medvede, ktoré počas zásahu utiekli, bude zásahový tím naďalej monitorovať. Nočný zásah považujú za „smutný následok dlhodobo neriešenej situácie s nezabezpečeným komunálnym odpadom v Tatrách", na ktorú upozorňujú.