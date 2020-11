Splátky za stíhačky F-16 sa upravia, rezort obrany sa dohodol s USA

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR sa dohodlo s americkou stranou na úprave splátok za stíhacie lietadlá F-16. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



Tento rok už Slovenská republika zaplatila splátku 575,3 milióna dolárov, priblížila hovorkyňa. Podľa upraveného rozpisu splátok má budúci rok uhradiť 150 miliónov dolárov, v roku 2022 zaplatiť 285 miliónov dolárov, v roku 2023 splátka predstavuje 185 miliónov dolárov, v roku 2024 dosiahne splátka 30 miliónov dolárov a v roku 2025 zaplatí Slovensko 10,68 milióna dolárov. Termíny dodania stíhačiek ani obdobie splácania sa podľa hovorkyne nemenia.



Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrel koncom roka 2018 bývalý šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS). Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.