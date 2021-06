Splnomocnenci poškodených rešpektujú, že kauza ide rovnakému senátu

Bratislava 15. júna (TASR) – Splnomocnenci rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rešpektujú utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, aby v kauze opäť rozhodoval rovnaký senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Zhodli sa na tom po rozhodnutí NS SR vrátiť rozhodovanie o vine Mariana K. a Aleny Zs. prvostupňovému súdu.



„Vznikla úplne nová procesná situácia. Treba vychádzať z toho, že odvolací súd viac-menej dal za pravdu dôvodom, ktoré dal prokurátor alebo my do odvolania. Odvolací súd načrtol veľmi dôležité momenty. My to rešpektujeme a veríme, že bude spravodlivo rozhodnuté,“ uviedol splnomocnenec rodičov Kuciaka Roman Kvasnica. Peter Kubina, splnomocnenec Zlatice Kušnírovej, poznamenal, že senát ŠTS dostal týmto druhú šancu, aby dokázal, že je nestranný a objektívny.



NS SR vyčítal prvostupňovému súdu, že nevykonal všetky dôkazy a tie, ktoré vykonal, hodnotil izolovane. „Čo ma najviac teší, odvolací súd jednoznačne povedal, že správy, ktoré boli zachytené z Threemy, môžu slúžiť ako dôkaz a treba ich vyhodnocovať podľa ich skutočného obsahu,“ podotkol Kvasnica.



Rodičia zavraždeného novinára žiadali od právoplatne odsúdeného Tomáša Szabóa nemajetkovú ujmu v súhrnnej hodnote jeden milión eur. NS SR im nevyhovel a potvrdil sumu 70.000 pre každého z nich. „Mal na to právo, je to pomerne bežný postup. Boli by sme radi, keby sumu navýšil, ale treba sa pozerať aj na to, či by to bol schopný uhradiť. V tomto treba byť realista,“ doplnil Kubina.



Obhajca Mariana K. Marek Para ozrejmil, že ŠTS vykoná ďalšie dokazovanie, ktoré mu bolo nariadené. „Poznáme dôkazy, sami sme ich navrhovali. Budeme argumentovať rovnako v prospech neviny nášho klienta. Čo sa týka Threemy a jej hodnotenia, vyznieva v prospech klienta. Chystáme sa na súd v Luxemburgu,“ zdôraznil.



NS SR v utorok zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil späť na ŠTS. Zároveň uznal za vinného obžalovaného Tomáša Szabóa.