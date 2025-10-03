< sekcia Slovensko
Splnomocnenec: Obce z atlasu rómskych komunít získali 14,6 milióna eur
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Obce z atlasu rómskych komunít získali 14,6 milióna eur na infraštruktúru. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) vo štvrtok (2. 10.) schválil 51 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miriam Žiaková.
„Ide o rekonštrukciu alebo dobudovanie základnej infraštruktúry, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti a prístupu k občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí, predovšetkým obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ priblížila Žiaková. Zrekonštruuje sa tak viac ako 36 kilometrov obecných ciest a 11 kilometrov chodníkov, vybuduje sa viac ako osem kilometrov nových obecných ciest a chodníkov.
ÚSVRK vyhlásil minulý rok v júni výzvu v celkovej alokácii 59,36 milióna eur, z toho 50,46 milióna eur pochádza zo zdrojov Európskej únie. Výzva je rozdelená do štyroch oblastí - pitná voda a kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie a projektová dokumentácia.
„Celkovo bolo ÚSVRK doručených 418 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za viac ako 160 miliónov eur, z toho v oblasti C. Miestne komunikácie rekordných 301 žiadostí v objeme 131,3 milióna eur,“ spresnila Žiaková.
Doplnila, že v rámci celej výzvy ÚSVRK doteraz schválil spolu 116 projektov v hodnote 23 miliónov eur. Okrem ciest a chodníkov ide o 16 projektov v oblasti pitnej vody a kanalizácií (12,7 milióna eur), 20 projektov v oblasti nakladania s odpadmi (3,3 milióna eur) a 80 projektov v oblasti projektovej dokumentácie (7 miliónov eur).
