Splnomocnenec vlády Peter K. podá sťažnosť voči vzneseniu obvinenia
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. podá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, ktorému čelí. Označil ho za nesporne politicky motivované. Splnomocnenec zároveň požiadal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chce predstaviť vo štvrtok (5. 2.). Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
