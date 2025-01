Splnomocnenkyňa vlády Zacharová: Nebudem rozdeľovať spoločnosť

Reakcia splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simony Zacharovej na vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.







Bratislava 5. januára (TASR) - Pán minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok to povedal veľmi zrozumiteľne. Tu nejde o boj proti mimovládkam, ale o spájanie sa pre pomoc a prácu pre ľudí.



Za môjho vedenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nebudem kádrovať a rozdeľovať občiansku spoločnosť na dobrú a zlú, ako to robil bývalý splnomocnenec počas premiérovania Eduarda Hegera, pán Vagač. Segregácia a kádrovanie na dobrých a zlých je začiatkom konca spoločnosti. Takýmto konaním by sme sa vrátili k totalitným praktikám.



Nachádzame sa však v slobodnej demokratickej krajine, kde zákony platia pre každého. Jasne to deklarujem od minulého roka – ak má niekto ambíciu robiť cez mimovládky politický aktivizmus, mal by sa k tomu aj riadne prihlásiť. V rámci vnesenia svetla do občianskeho sektora a v záujme transparentnosti, ktorú od nás mimochodom požadujú medzinárodné organizácie, je na mieste začať odbornú debatu na tému politické mimovládky, resp. politické nadácie, a s tým spojené transparentné financovanie.



Na úrade splnomocnenca spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré sa venujú sociálnemu začleneniu zraniteľných skupín, pracujú na odbornom poradenstve pre jednorodičové rodiny a pomáhajú mladým matkám v ich osobnom a pracovnom rozvoji. To sú veci, ktoré považujeme za dôležité. Mnohé športové kluby, dobrovoľníci a všetci ľudia, ktorí pracujú pre dobro iných, sú pre nás kľúčoví a nesmierne dôležití.