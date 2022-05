Spišská Nová Ves vyzvala vládu, aby samosprávam neznižovala financie

Spišská Nová Ves 25. mája (TASR) - Vedenie mesta Spišská Nová Ves sa koncom minulého týždňa pridalo k štrajkovej pohotovosti, na ktorú vyzval mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. Spišiaci očakávajú zmenu postoja vlády SR k návrhom na znižovanie financií pre samosprávy. Uviedol to primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik s tým, že mestu v súčasnosti chýba 800.000 až milión eur na dofinancovanie elektrickej energie, ktorej cena vzrástla. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok (24. 5.) v Národnej rade SR deklaroval, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti.



"Predpokladaný nárast, ktorý vyplýva z vopred daného algoritmu, by sme jednoznačne využili na krytie zvýšených cien energií. Ak nechceme zľaviť zo štandardu poskytovaných služieb, tak nás rozhodnutie vlády donúti dvíhať dane a poplatky. Je to nezodpovedné a nekoncepčné rozhodnutie," tvrdí Bečarik.



Argumentácia šetrenia a menších investícií je podľa neho svedectvom o tom, že niekto nevie, aký je rozdiel medzi kapitálovými a bežnými výdavkami samospráv. "Podľa súčasných pravidiel o hospodárení nemôžu byť kapitálové financie, aj v prípade šetrenia na investíciách, použité na krytie bežných výdavkov. Energie platíme z toho istého balíka ako kosenie trávy, údržbu ciest, dotácie na materské školy alebo domov dôchodcov, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, ale aj šport a kultúru. Zníženie príspevku pre obce a mestá sa dotkne všetkých spomínaných kapitol," objasnil Bečarik.



Radnica riešenie vidí minimálne v zmene rozpočtových pravidiel, ktoré by umožnili samospráve voľnejšie narábanie s financiami. Najlogickejšie však podľa primátora je neznižovať mestám potrebné financie. "Vyzývam vládu, aby to nerobila. Namiesto podpory za to, že sme dva roky stáli v prvej línii a riešili krízové situácie, nám nepomohla s vykrytím strát z nárastu cien energie a navyše nás chce pripraviť o ďalšie financie. Očividne nás núti k znižovaniu štandardu služieb poskytovaných obyvateľom mesta. Tomu musíme zabrániť," dodáva primátor.



Minister Matovič pred poslancami parlamentu priznal, že niektoré samosprávy môžu zostať "dýchavičné", pretože štát im v prípade daňového bonusu vstupuje do ich rozpočtovania na budúci rok. "Platí však, že nie je pravdou, že samosprávy budú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Napriek prijatiu balíka pomoci rodinám samosprávy v tomto i v ďalšom roku budú mať viac," vyhlásil.



Deklaroval zároveň, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mala dostať do problémov pre vysoké ceny energií. Je však podľa Matoviča potrebné porovnávať samosprávy medzi sebou, ktorá koľko míňa na vlastnú "obživu". "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," podotkol minister.