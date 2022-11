Spojenci na lešti dostali do užívania multifunkčné kontajnerové domy

Lešť 30. novembra (TASR) – Prvé multifunkčné kontajnerové domy dostali v stredu do užívania spojeneckí vojaci NATO v centre výcviku v Lešti. Odovzdali im ich minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) spoločne s českou ministerkou obrany Janou Černochovou. Vojakom majú poskytnúť potrebné zázemie, keďže doterajšie možnosti ubytovania boli z dôvodu dlhoročného zanedbávania investícií do vojenskej infraštruktúry v nevyhovujúcom stave.



"Chcem poďakovať všetkým zainteresovaným subjektom, podieľajúcim sa na expresnej realizácii ubytovania pre príslušníkov aliančných jednotiek, ktorí odišli zo svojich domovov a od svojich blízkych, aby mohli chrániť nás, naše domovy a to, čo je nám najcennejšie. Teší ma, že nová rotácia českých vojakov na Lešti už bude môcť tráviť vianočné sviatky v dôstojných podmienkach," uviedol Naď.



Jednotlivé multifunkčné kontajnerové domy budú odovzdávané, kolaudované a dané do užívania postupne. Celé kontajnerové mestečko v Lešti s kapacitou vyše 2000 lôžok by malo byť dokončené v apríli budúceho roka.



"Slovenská strana robí maximum pre to, aby sa tu naši i ďalší spojeneckí vojaci cítili čo najkomfortnejšie. Oceňujeme, že prichádzajúca rotácia českých vojakov bude mať zabezpečený štandard ubytovania, ktorý tu doteraz chýbal. Vzhľadom na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine považujem posilnenie vojenskej prítomnosti na východnej hranici NATO za jednu zo svojich priorít a budem podporovať predĺženie tejto misie," uviedla Černochová.



Rezort obrany za účelom výberu zhotoviteľa diela oslovil 15 subjektov v tzv. priamom rokovacom konaní. Vďaka tomu bolo možné aplikovať postupy s využitím skrátených lehôt a zabezpečiť pred prichádzajúcou zimou spojeneckým vojakom adekvátne ubytovanie, spĺňajúce základné štandardy.



Podobné ubytovacie kapacity ako na Lešti vzniknú aj na leteckej základni Sliač. Za účelom zabezpečiť potrebu takéhoto ubytovania vláda SR dohromady vyčlenila do 31,42 milióna eur. Ubytovanie má okrem príslušníkov aliančných jednotiek, pôsobiacich na Slovensku, slúžiť tiež Ozbrojeným silám SR.