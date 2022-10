Spojené voľby nepriniesli podľa E. Chmelovej úsporu výdavkov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Spojenie komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov (VÚC) neprinieslo úsporu výdavkov. Myslí si to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Polícia spojenie volieb víta.



"Nemyslím si, že možno hovoriť o nejakej úspore finančných prostriedkov," povedala na nedeľnej tlačovej konferencii Chmelová. Odôvodňuje to aj výdavkami v súvislosti so špeciálnym spôsobom hlasovania a tiež odmenami členom okrskových volebných komisií. "Odmena členov okrskových volebných komisií tvorila dvojnásobok odmeny, ako tomu bolo pri obyčajných voľbách," pripomenula s tým, že pokiaľ ide o celkový rozpočet na voľby, skutočné čerpanie budú vedieť až po vyúčtovaní volieb.



Úsporu z hľadiska polície vidí viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Nepriame výdavky spojené s organizáciou volieb sú podľa neho obrovské. V súvislosti s voľbami nasadili vyše 4000 policajtov a nasadiť ich dvakrát podľa neho "niečo stojí". Za problematické považuje aj to, že počty ľudí v polícii sa zredukovali.



Spojitosť volieb do orgánov samospráv je podľa šéfa štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza výrazná, hoci to má klady aj zápory. Pokiaľ ide o spojenie volieb do europarlamentu a druhého kola volieb prezidenta, tieto voľby by Orosz nespájal. "Pri každých spojených voľbách ide niečo do úzadia, majú svoju originalitu, svoj účel, zmysel," povedal.



V súvislosti s veľkým množstvom voličov, ktorí museli čakať v radoch, Chmelová poznamenala, že bolo úlohou obcí zabezpečiť si dostatočný počet tzv. zásten. "Koľko zásten si objednali, toľko im ministerstvo vnútra zabezpečilo," poznamenala. Ešte v týždni pred voľbami podľa nej dodávali mnohým obciam ďalšie zásteny navyše. Je však ťažké odhadnúť situáciu, koľko zásten treba umiestniť, keďže je to závislé od kapacity volebnej miestnosti. "Toto je tiež jedno z poučení, pokiaľ by boli spojené voľby, otázkou je, ako nastaviť veľkosť volebných okrskov a ako vyberať volebné miestnosti, aby v nich mohlo naraz hlasovať viac voličov," doplnila.



Orosz zároveň informoval, že štátna volebná komisia dostala približne 80 podnetov na porušenie moratória. "Štátna volebná komisia sa bude zaoberať podrobnejším vyhodnotením priebehu volieb na svojich najbližších zasadnutiach potom, keď uzavrie otázky porušovania volebného moratória," uzavrel.