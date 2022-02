CELÉ ZNENIE:Vyjadrenie troch najvyšších ústavných činiteľov k Ukrajine

Bratislava 24. februára (TASR) - Vážené spoluobčianky a spoluobčania, pred niekoľkými hodinami sa začala ruská vojenská invázia voči Ukrajine. Ruské ozbrojené sily zasahujú ciele na celom území nášho suseda. Nádeje tých, ktorí si mysleli, že Kremeľ sa uspokojí s vojenskou okupáciou častí Doneckej a Luhanskej oblasti, sa stali ilúziou.





Spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva na odvrátenie vojnového konfliktu vyšlo nazmar. Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje neprijateľné teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie. Zaútočil na slabšieho, ktorého jediným previnením je to, že chcel žiť mierumilovne, podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy. Toto sa žiadnymi slovami nedá ospravedlniť. Všetky obete, ktoré táto vojna na Ukrajine prinesie, budú jeho obeťami a bude za to niesť plnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti. Veriť tomu, že k vojenskému útoku Rusko vyprovokovala ukrajinská armáda, nemôžu ani samotní šíritelia týchto dezinformácií.





Dnes má Ukrajina plné právo brániť sa.





Brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. My sami by sme v tejto situácii nekonali inak. Slovenská republika ostro odsudzuje ruskú agresiu a stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude. V súčinnosti so spojencami v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii sme pripravení poskytnúť Ukrajine pomoc na ukončenie konfliktu a na ochranu ľudských životov.





Nastolenie mieru je absolútnou prioritou.





Napätá situácia, akú zažívame dnes, je dôvodom na ostražitosť, pretože bezpečnostná situácia v Európe sa po dnešnej noci dramaticky zmenila. Zároveň musíme zachovať pokoj. Hoci je ozbrojený konflikt v blízkosti našich hraníc, naša územná celistvosť a bezpečnosť nie je v priamom ohrození. Slovensko je súčasťou západnej civilizácie, členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Vďaka nim sú aj v tejto napätej situácii naša sloboda a zvrchovanosť chránené našimi spojencami. Je v bytostnom záujme Slovenska byť pevnou súčasťou zväzku, v ktorom si členovia bezpečnosť navzájom garantujú. Aj pred tými, ktorí neváhali napadnúť vlastného suseda a vo svojich požiadavkách sa usilujú oslabiť aj našu suverenitu.





Milé spoluobčianky a spoluobčania!





Všade na svete je ozbrojený konflikt spojený s utrpením a pohybom tých, ktorí v strachu o svoj život pred ním utekajú. Dá sa takmer s istotou predpokladať, že ruská agresia vyženie z krajiny aj mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. Majme, prosím, pre nich súcit a pochopenie. Tí, ktorí utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Slovenská republika bude princípy ľudskosti a solidarity zodpovedne plniť. Presne tak, ako ich plnili iní, keď naši rodičia či prarodičia utekali pred vojnou a inváziou z našej krajiny.





Chceme vás zároveň uistiť, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie.





Zachovajme si, prosím, aj v tejto ťažkej situácii pokoj a chladnú hlavu. Nenechajme sa vyprovokovať, nepodliehajme dezinformáciám a zomknime sa! Pre našu bezpečnosť a pre zabezpečeniu mieru na Ukrajine a v Európe."









Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky



Boris Kollár, predseda Národnej rady Slovenskej republiky



Eduard Heger, predseda vlády SR