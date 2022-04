Spoločnosť Ahoj dosiahla zisk vyše 1 mil. eur

Bratislava 13. apríla (OTS) - Dôraz na ziskové produkty, efektivitu a utlmenie predaja tradičných splátok sa prejavili v historicky prvom kladnom hospodárskom výsledku spoločnosti vo výške 1,05 mil. eur po zdanení, čo znamená významný obrat v jej doterajšom hospodárení. Popritom Ahoj ako prvá spoločnosť na Slovensku priniesla zákazníkom dva produkty odložených platieb tzv. „Kúp teraz, zaplať neskôr“ (z angl. Buy Now Pay Later).„Kľúčovou udalosťou minulého roka bola zmena obchodnej stratégie spolu s dôslednou optimalizáciou prevádzkových nákladov. V rámci nového strategického smerovania sme utlmili účelové splátkové pôžičky, ktoré sa ukázali ako hlavný dôvod predchádzajúcich neuspokojivých hospodárskych výsledkov. Rozšírili sme produktovú ponuku v primárnej biznisovej línii predaja bezúčelových pôžičiek o refinančné produkty, štartovacie pôžičky, ako aj úvery pre náročnejších klientov. Zjednodušili sme proces získania úverov cez digitálne distribučné kanály. Na Slovensko sme priniesli nový model nakupovania založený na odloženej a rozloženej platbe, ktorá je vo svete bežným štandardom,“ uvádza Marek Šupa, CEO spoločnosti Ahoj.Tieto aktivity sa podpísali pod výrazný nárast produkcie medziročne o 24,5 % a objem produkcie pôžičiek dosiahol takmer 40 miliónov eur. V segmente financovania auto-moto bol nárast ešte vyšší a celoročná produkcia presiahla 13 miliónov eur.Vďaka týmto krokom má Ahoj za sebou úspešný rok, keď po minuloročnej strate vyše 6 mil. eur prvýkrát v histórii dosiahla pozitívny hospodársky výsledok 1,05 mil. eur po zdanení a postavila solídne základy na kontinuálne zvyšovanie ziskovosti. Dôležitou skutočnosťou v rámci reštrukturalizácie a vo fungovaní spoločnosti bola aj zmena akcionárskej štruktúry, kedy sa Ahoj stala 100 % dcérskou spoločnosťou 365.bank.Popri hlavnej biznisovej línii spoločnosť Ahoj v roku 2021 ako prvá spustila na Slovensku odložené platby „Kúp teraz, zaplať neskôr“ (z angl. Buy now, pay later). Klienti si v rámci nich môžu platbu odložiť a zaplatiť v priebehu jedného mesiaca, alebo rozložiť na tri rovnaké sumy, t.j. zaplatia ju v troch mesačných platbách bez navýšenia. V oboch prípadoch ide o formu pôžičky s nulovým úrokom, bez navýšenia, bez poplatkov pre zákazníka a dokonca bez záznamu v úverovom registri. Klient pritom vypĺňa len dva údaje, pričom proces platby trvá menej ako minútu. Možnosť využiť tento spôsob platenia si volí po vložení tovaru do košíka, t. j. presne na mieste, kde si vyberá preferovaný typ platby (platobnou kartou, prevodom, na dobierku, odloženou resp. rozloženou platbou).Táto nová platobná metóda prináša množstvo výhod. Priláka viac zákazníkov, ktorí chcú nakupovať väčšie objemy tovarov, chcú tak robiť častejšie alebo si dopriať drahší tovar. Prevádzkovateľom e-shopov zas zvyšujú hodnotu priemerného nákupného košíka a flexibilitu platby, ktorá podporuje kúpnu silu zákazníkov. Nesporným benefitom sú aj rýchle úhrady za tovar. V neposlednom rade, nové platobné metódy podporujú nakupovanie v nových segmentoch, ako sú fashion, sport equipment, shoes, beauty a pod. Počet e-shopov, využívajúcich možnosť odkladu platby už prekročil 150 a rýchlo rastie. Kompletný zoznam je k dispozícii na https://www.ahoj.shopping/eshopy