Spoločnosť Cat® predstavuje nové mobilné zariadenia

Cat S53 Foto: Cat®

Cat Q10 Foto: Cat®

Cat S53 Foto: Cat®

Medzi kľúčové vlastnosti modelu Cat S53 patria:



Maximálna odolnosť

• Odolnosť voči poveternostným vplyvom: dážď, sneh, piesok, prach a nečistoty. Prešiel viac ako 50 veľmi náročnými testami odolnosti vrátane stoviek pádov, úplného ponorenia, viacnásobných testov pádu z každej strany, na rohy a mnoho ďalších.

• Testované pádom na oceľ z výšky až 1,8 m

• Vodotesnosť do hĺbky 1,5 m na viac ako 30 minút

• Hardvér s vojenskou špecifikáciou: testovaný podľa MIL-SPEC 810H, IP68, IP69K



Rýchle pripojenie 5G

• Podpora 5G pre pásma: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78

• 5G (NSA) pre pásmo n78

• Sťahovanie rýchlosťou až 2,5 Gb/s a nahrávanie rýchlosťou až 600 Mb/s



Veľký, odolný displej

•6,5" displej HD+ (1600 x 720) chránený zapusteným tvrdeným sklom



Celodenná (a nočná) výdrž batérie

• Veľká 5500mAh Li-Po batéria

• Testovaná pri vysokých a nízkych teplotách, chránená pred poškodením

• Podporuje rýchle nabíjanie a bezdrôtové nabíjanie



Dômyselný dizajn

• Upevnenie na šnúrku

• Špeciálna baterka, jas 120 lumenov

• Programovateľné bočné tlačidlo pre používané funkcie alebo na použitie s aplikáciou Zello push-to-talk



Výkonná a presná sústava kamier

• 48 Mpx hlavný snímač Sony IMX582 so svetelnosťou f/1,79 a s LED bleskom

• 2 Mpx zadný makro snímač na detailné zábery

• 16 Mpx predná selfie kamera so svetelnosťou f/2.0



Ostatné

• 2,0 GHz osemjadrový procesor Qualcomm Snapdragon 480

• 6 GB RAM; 128 GB úložisko s možnosťou rozšírenia pomocou MicroSD

• Dve karty nano SIM alebo SIM + MicroSD

• Android 11

• Pripravenosť na podnikanie - podpora pre Android Enterprise a zero-touch, 2 roky pravidelných aktualizácií a bezpečnostných záplat

• Port USB 3.0 typu C

• Bezpečné čistenie a dezinfekcia

Medzi kľúčové vlastnosti modelu Cat Q10 patria:



Pripojenie tam, kde ho potrebujete

• Odolnosť voči poveternostným vplyvom: dážď, sneh, piesok, prach a špina

• Testované pri páde z výšky 1,8 m

• Hardvér s vojenskou špecifikáciou: testovaný podľa MIL-SPEC 810H, IP68



Dizajnové vlastnosti

• Odolné, protišmykové pogumované telo z TPU

• Miesto na pripevnenie šnúrky



Batéria

• 5300 mAh vymeniteľná lítium-iónová batéria, 10 hodín používania, 1 000 hodín pohotovostného režimu

• Funkcia powerbanky



Konektivita

• 5G, 4G LTE (Cat 19)

• Sťahovanie rýchlosťou 4.67Gbps a nahrávanie rýchlosťou 2.5Gbps

• WiFi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax 2x2 MIMO

• Pripojenie až 32 zariadení súčasne



Čipová sada

• Čipová sada MTK 5G T750



Používateľské rozhranie

• Intuitívne a jednoduché nastavenie prostredníctvom mobilných zariadení alebo internetových prehliadačov, na spustenie naskenujte QR kód



Ostatné

• Podporované režimy zabezpečenia: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK (AES 128-bit ENCRYPTION)



READING UK 19. júla (OTS) - Spoločnosť Bullitt Group, globálny držiteľ licencie na telefóny Cat® dnes rozširuje svoje portfólio o dve nové 5G zariadenia, pričom predstavila novú generáciu smartfónu Cat S53 a svoj prvý mobilný hotspot, odolný telefón Cat Q10, ktorý je už k dispozícii.Tieto nové 5G telefóny Cat poskytujú výrazne vyššie rýchlosti sťahovania a odosielania, čo je veľmi dôležité pre zvládnutie prebiehajúcej digitalizácie, ktorú podstupujú mnohí kľúčoví zákazníci v odvetví dôležitom pre odolné telefóny Cat.Napríklad podľa spoločnosti McKinsey and Company* ovplyvňuje digitalizácia produktov a procesov najmä stavebný priemysel, kde sa zvyšuje závislosť na dátovo riadených rozhodnutiach a spolupráci. Ak je celý tím bez prístupu k vysokorýchlostným údajom, každodenná prevádzka od inteligentných budov až po riadenie projektov sa často oneskoruje a narúša.Prístup k vysokorýchlostnému internetu je kľúčový pre každú novú stavbu a aj pre každú logistickú firmu, ktorá uprednostňuje rastúce trhové požiadavky pre dodávky v rámci e-commerce. Tento prístup je dôležitý aj pre inteligentné sklady a každý pracovný proces, ktorý sa spolieha na dátové riadenie, no to nebýva vždy dostupné počas prvého dňa.Zariadenie Cat Q10 rieši tento problém tým, že dokáže bezpečne pripojiť 32 zariadení, ktoré môžu byť 4G alebo iba WiFi, k rýchlym 5G zariadeniam, čím sa od začiatku každého projektu zabezpečuje optimálna produktivita.Telefón Cat S53 ako prvý poskytuje vysokorýchlostné a spoľahlivé 5G pripojenie. Či už je potrebné zvýšenie produktivity na rušnom stavenisku, získanie prístupu k zdieľaným dokumentom, alebo privolanie ďalšej zákazky. Cat S53 je smartfón so systémom Android, ktorý s vami udrží krok aj pri najväčšom pracovnom vyťažení.Cat S53 je tiež vybavený pozoruhodne užitočnými funkciami a dizajnovými vylepšeniami. To všetko sa nachádza pod ochranou certifikovanej odolnosti podľa vojenskej normy Mil-Spec 810H, ktorou sú telefóny Cat známe.Medzi nové funkcie patrí veľký 6,5-palcový displej s HD+ rozlíšením, vďaka ktorému sa z neho v práci stáva dokonalý nástroj na sledovanie alebo zdieľanie videí či fotografií, ktoré sa dajú zhotoviť vysokokvalitným 48Mpx fotoaparátom Sony. O väčší dispej si netreba robiť starosti, kedže je chránený tvrdeným sklom, ktoré je hrubé a zapustené tak, aby bolo vysoko odolné proti poškriabaniu a nárazom.Model Cat S53 bol testovaný v teréne a je schopný odolať mnohým pádom a obstáť pri všetkých životných výzvach.Najnovší telefón Cat je vybavený mimoriadne jasnou špeciálnou baterkou, ktorá je umiestnená na hornej strane. Možno ju zapnúť bočným programovateľným tlačidlom a okamžite tak osvetliť tmavý pracovný priestor. Telefón má taktiež veľkú batériu, takže sa nemusíte starať o hľadanie zásuvky - keď však máte prístup k napájaniu, podporuje až 18W rýchle nabíjanie a bezdrôtové nabíjanie Qi. Dizajn je navrhnutý tak, aby sa telefón ľahko držal dokonca aj v rukaviciach. Telefón obsahuje upevnenie na šnúrku a snímač odtlačkov prstov, ktorý je pohodlne umiestnený na zadnej strane pre maximálnu použiteľnosť pri práci.Tento telefón môžete bez obáv zašpiniť od blata, pustiť z ruky alebo ho nechať vonku v daždi. Je to zariadenie, ktoré môžete vďaka jeho veľkému prehľadnému displeju používať na streamovanie vysokokvalitného videa a následne ho môžete hodiť do tašky alebo do kufríka s náradím.Cat Q10 je mobilný internetový 5G hotspot, ktorý vďaka svojej robustnej konštrukcii odolnej voči poveternostným vplyvom poskytuje v exteriéri spoľahlivé a rýchle pripojenie pre viacero zariadení.Cat Q10 je vysoko prenosné zariadenie, ktoré má nesmierne využitie pre firmy aj jednotlivcov.Či už ide o zachovanie bezpečnosti a spojenia na vzdialených staveniskách, udržiavanie pripojenia tímov na cestách alebo o zabezpečenie stabilného pripojenia pri práci a eventoch v exteriéri, Cat Q10 zabezpečí kritickú konektivitu. Pre rekreačné objekty alebo pohostinské zariadenia môže dokonca poskytnúť predtým nedostupné širokopásmové pripojenie.Zariadenie Cat Q10 je tiež neoceniteľné pre rodiny a jednotlivcov na cestách alebo v prostredí, kde sa nemožno spoľahnúť na siete Wi-Fi. Je ideálny na udržiavanie pripojenia počas celého trvania kempovania, možno ho použiť na dovolenkovú zábavu pri bazéne alebo na prácu z novej záhradnej kancelárie. So zariadením Cat Q10 možno pripojiť zariadenia 4G alebo iba WiFi k rýchlej sieti 5G, takže môžete nepretržite prehrávať hudbu, streamovať videá, byť v spojení s rodinou a spoľahlivo pracovať z domu alebo z dovolenky bez ohľadu na poveternostné podmienky.Rýchly a jednoduchý na spustenie, Cat Q10 môže bezpečne pripojiť až 32 zariadení naraz, so super rýchlymi rýchlosťami štandardov WiFi 6 a 5G. Ponúka tiež väčšiu kontrolu nad bezpečnosťou a súkromím - vďaka viacerým režimom zabezpečenia a šifrovania WiFi, ako aj neodmysliteľným výhodám používania súkromnej zabezpečenej siete oproti verejným Wi-Fi hotspotom.Na zvýšenie mobility má Cat Q10 batériu s dlhou výdržou, ktorá udrží pripojené zariadenia až po dobu 10 hodín nepretržitého používania. Používatelia navyše môžu batériu vybrať a vymeniť, čím sa predĺži čas, počas ktorého zostane zariadenie napájané, ak sa nachádza mimo dosahu zdroja nabíjania.Navštívte stránku www.catphones.com pre dostupnosť u miestnych distribútorov a operátorovSieť predajní NAY a u vybraných operátorovOdporúčaná predajná cena je*Prevzaté z publikácie The next normal in construction How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem