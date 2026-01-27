< sekcia Slovensko
Spoločnosť Danone preventívne stiahla šaržu dojčenskej výživy z trhu
Zákazníci majú možnosť zakúpený výrobok vrátiť u predajcu, ktorý im ho predal.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Spoločnosť Danone preventívne stiahla zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced 1, 350 gramov, výrobná dávka 2026.10.08 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 8. októbra 2026. K preventívnemu dobrovoľnému stiahnutiu pristúpila pre varovanie írskeho orgánu úradnej kontroly potravín. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku na prípravu stravy pre dojčatá. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.
„Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie dosahy na zdravie,“ uviedli hygienici.
Ako doplnili, stiahnutie z trhu overia vo svojich regiónoch regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť zakúpený výrobok vrátiť u predajcu, ktorý im ho predal.
