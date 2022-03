Spoločnosť Direct4.me prináša na Slovensko revolúciu v doručovaní

Foto: Direct4.me

Bratislava 23. marca (OTS) - Direct4.me prichádza na slovenský trh s kľúčovým produktom a zahraničným know-how. Ich D.boxy zabezpečia zjednodušenie doručovania nielen pre príjemcov či odosielateľov, ale aj pre samotné kuriérske služby. V priebehu niekoľkých dní osadili stovky inteligentných boxov na desiatkach lokalít v Bratislavskom kraji.D.boxy od Direct4me predstavujú priame riešenie akýchkoľvek problémov s doručovaním. Či už ide o bežných ľudí, ktorí neradi čakajú dlhé hodiny na doručenie zásielky od kuriérov, alebo samotných doručovateľov, ktorí sa veľakrát musia prispôsobovať časom vyhovujúcim adresátom. Práve absencia príjemcu a jednoduchosť ovládania sú tie parametre, ktoré najviac ocenia všetky strany doručovacieho procesu. Unikátnosť boxov Direct4.me spočíva v ich všestrannosti. Je len na užívateľovi, pre aký účel sa ich rozhodne používať. Môžu si ich zakúpiť súkromné osoby a používať ich ako privátnu schránku, sú tiež ideálnym výdajným miestom obchodov, kde si zákazníci tovar vyzdvihnú aj mimo otváracích hodín. Využívať môžu aj verejnú sieť vhodnú prakticky pre kohokoľvek.uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti. A práve pre obrovskú variabilitu sa D.boxy Direct4.me stali hitom a neoddeliteľnou súčasťou v oblasti doručovania v Slovinsku, odkiaľ tento koncept prichádza aj na slovenský trh.Vytvorením verejnej siete s mnohými prepojenými lokalitami bude možné doručovať balíky odkiaľkoľvek a komukoľvek. Mnohým prevádzkam vyriešia dilemu výdajných miest mimo otváracích hodín a vďaka „domácim“ boxom už objednávatelia nebudú poznať pojmy ako nedoručená zásielka, nekonečné čakanie na kuriéra alebo vyzdvihnutie zásielky susedom. D.boxy ponúkajú možnosť dostať sa ku svojim zásielkam „len v papučkách“ a tiež kedykoľvek – rovnako, ako keď si človek ide do schránky po poštu alebo noviny.Boxy fungujú na princípe DOV (Data over voice) – na ich odomknutie teda nie je potrebný žiadny PIN alebo heslá. Stačí zavolať na bezplatné číslo v doručenej SMS a zvukový kľúč z reproduktoru telefónu odomkne D.box cez jeho mikrofón.prezradil. Napriek tomu, že zákazníci nepotrebujú smartphony na vyzdvihovanie, spoločnosť ponúka aj aplikáciu, ktorá celý proces urýchli a zjednoduší. Obrovským plus je tiež jednoduchá, rýchla montáž i fakt, že na plnú prevádzku stačia štyri 1,5 V AA batérie. Na umiestnenie boxov tak nie je potrebné stavebné povolenie ani elektrické prípojky.Spoločnosť Direct4me sa v súčasnosti sústreďuje na budovanie verejnej siete doručovacích boxov. Len v priebehu uplynulých dní sa jej podarilo osadiť stovky boxov na desiatkach lokalít v Bratislavskom kraji. Aktuálne tiež nadviazala spoluprácu so spoločnosťou WOOD & Company Real Estate, vďaka ktorej môžu záujemcovia nájsť D.boxy pri viacerých administratívnych budovách v Bratislave:prezradila, riaditeľka pre vzťahy a správu budov WOOD & Company Real Estate . Záujemcovia tak môžu nájsť D.boxy v týchto lokalitách: Aupark Tower na Einsteinovej ulici, Lakeside Park na rohu Tomášikovej a Vajnorskej, BBC1 na Jarabinkovej, BBC5 na Plynárenskej, Westend Tower na Patrónke či v historickej časti Stupavy i na mnohých ďalších miestach.dodáva na záver