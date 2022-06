Spoločnosť Duslo považuje zvyšovanie poplatkov za emisie za nezmyselné

Bratislava 3. júna (TASR) - Akciová spoločnosť Duslo v Šali považuje zvyšovanie poplatkov za emisie za nezmyselné. Firma to pre TASR uviedla v reakcii na vládou schválený zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Znižovanie emisií cementární, betonární, kameňolomov či štrkovní bude pre spoločnosť Danucem Slovensko prioritou bez ohľadu na to, aké budú emisné poplatky.



Duslo kritizuje, že v zákone sa spoločnosti delia na malé a veľké. Poplatky za znečistenie ovzdušia by tak podľa novely mali platiť len významní znečisťovatelia. Pýta sa, či nie je lepšie, aby za vypustené emisie platili všetci, ktorí znečisťujú. "Rovnako je to v okolitých štátoch a platia sa tam poplatky výrazne nižšie než je (slovenský, pozn. TASR) vládny návrh," skonštatovalo Duslo. Novelou podľa neho dôjde k ďalšiemu zhoršeniu konkurencieschopnosti slovenských spoločností.



Danucem deklaruje, že udržateľnosť a životné prostredie sú jednými z priorít spoločnosti. Za posledných päť rokov do environmentálnych projektov v cementárni Rohožník investovali celkovo 22,6 milióna eur, tvrdí. Ďalšie projekty sú v realizačnej fáze.



Poplatok za vypúšťanie emisií má vzrásť z doterajších 34 eur na 500 eur za rok, čím sa zníži počet poplatníkov. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.



Danucem Slovensko je súčasťou globálnej skupiny CRH. Na Slovensku prevádzkuje dve cementárne, sieť betonární, kameňolomov či štrkovní. V rámci svojich dcérskych spoločností vyrába z odpadu alternatívne palivo. Duslo patrí k významným spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku.