Dnes si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenská spoločnosť si vo štvrtok pripomína Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pod vedením komisárky Zuzany Stavrovskej praje ľuďom so zdravotným postihnutím, aby sa stretávali s porozumením okolia. TASR o tom informovala za úrad Andrea Pavlík.



Komisárka poukázala na potrebu zdravia v čase pandémie nového koronavírusu. Rovnako si praje, aby ľudia so zdravotným postihnutím a ich blízki museli čo najmenej bojovať za svoje ľudské práva či aby nemuseli absolvovať niekoľkoročné súdne alebo správne konania na zaistenie primeranej úrovne ich života a na zabezpečenie nevyhnutnej pomoci a podpory štátu.



"Spolu s vami si aj ja a celý kolektív Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím želáme, aby sa osvietené myšlienky Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala 25. júna 2010, čo najskôr implementovali do nášho právneho poriadku," uviedla komisárka v stanovisku.



Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím si spoločnosť od roku 1992 pripomína každoročne 3. decembra. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčný protokol schválilo Valné zhromaždenie OSN 13. decembra 2006.