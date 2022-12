Spolu bude na sneme riešiť postup do volieb, má prísť aj M. Dzurinda

Bratislava 3. decembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Spolu bude mať 10. decembra v Senci snem. Riešiť má stratégiu postupu do najbližších parlamentných volieb. Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán. Na sneme má vystúpiť aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Kollár tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený.



"Črtá sa programová aj politická alternatíva, ktorá by mohla byť zaujímavou ponukou pre stredopravého liberálneho a liberálno-konzervatívneho voliča," uviedol pre TASR Kollár s tým, že nemôže prepadnúť ani jeden hlas demokratického voliča. "S Mikulášom Dzurindom som o budúcnosti Slovenska hovoril opakovane, bude napokon aj jedným zo spíkrov na spomínanom sneme," doplnil s tým, že diskutovali už aj o konkrétnejšom projekte. "Projekt je ideovo pripravený. Len čo bude hotová jeho organizačná časť, bude o nej iste sám Mikuláš Dzurinda s jeho kolegami informovať verejnosť," skonštatoval.



Šéf Spolu zároveň pre TASR uviedol, že sa stretol s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou na sneme mimoparlamentnej strany ODS, ktorú vedie Pavel Macko. "Na spoluprácu v jej projekte nás neoslovila," uviedol.



Diskusia na sneme sa bude týkať aj postupu pri odvolávaní vlády, keďže Kollár je nezaradeným poslancom parlamentu. "Odvolanie vlády je prvý krok, zaujíma ma však aj to, čo má nasledovať po ňom, aby jeden chaos nevystriedal ešte väčší. Medzitým máme snem, takže definitívne stanovisko strany Spolu k odvolávaniu vlády aj k štátnemu rozpočtu je otázka najbližších sedem až desať dní," uzavrel.