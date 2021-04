Spolu: Krajčí a Matovič by mali niesť za Sputnik V hmotnú zodpovednosť

Bratislava 30. apríla (TASR) - Po zverejnení zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V môžu Slovensku vzniknúť škody. Voči bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) a ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) by preto mala byť vyvodená hmotná zodpovednosť. V stanovisku to uviedla mimoparlamentná strana Spolu.



Zo zmluvy o nákupe vakcín Sputnik V podľa strany vyplýva, že Slovensko je, bez ohľadu na to, či vakcíny použije alebo si ich objedná v dohodnutom množstve, povinné zaplatiť za ne 20 miliónov dolárov. "Dodávateľ navyše nezodpovedá za škody, ktoré vakcíny môžu spôsobiť," uviedol Pavel Nechala (Spolu). Podľa Nechalu bol navyše porušený zákon, keďže zmluva nebola bezprostredne po podpise zverejnená v centrálnom registri zmlúv.



Zdôraznil, že ak si bude ruská strana uplatňovať náhrady vyplývajúce zo zmluvy, Slovensku vzniknú hospodárske škody. "Preto by vláda mala pristúpiť k záväzku z programového vyhlásenia a uplatniť v tomto prípade hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov," poukázal Nechala.



V prípade, že Slovensku pre nákup ruskej vakcíny vzniknú škody, Matovič a Krajčí by mali podľa predsedu strany Spolu Juraja Hipša dobrovoľne pristúpiť k záväzku nahradiť prípadné škody. "Taktiež by bolo vhodné, aby vláda urýchlene pripravila zákonnú úpravu, aby sa uplatňovanie hmotnej zodpovednosti týkalo aj jej funkcionárov a jej funkčného obdobia," dodal Hipš.