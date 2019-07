Spolu-OD by sa v budúcej vláde zamerala na školstvo i na zdravotníctvo

Desať základných priorít predstavili zástupcovia strany na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Majú byť hlavným programovým vkladom pri rokovaniach s Progresívnym Slovenskom (PS).

Bratislava 8. júla (TASR) – Vzdelanejšie Slovensko, modernizácia demokracie, nezávislá polícia, ale aj zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva. To sú niektoré z priorít, na ktoré by sa mimoparlamentná strana Spolu – občianska demokracia (OD) zamerala, keby sa ocitla v budúcej vláde. Desať základných priorít predstavili zástupcovia strany na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Majú byť hlavným programovým vkladom pri rokovaniach s Progresívnym Slovenskom (PS).



"S Progresívnym Slovenskom poctivo pracujeme na tom, aby sme zostavili vládu, ktorá zmení štýl politiky na Slovensku. Chceme politiku riešení, bez hádok a škriepenia sa," uviedol nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Spolu - OD Miroslav Beblavý s dôvetkom, že o prioritách chce rokovať aj so vznikajúcou stranou Andreja Kisku Za ľudí. Komunikáciu si vie predstaviť aj s mimoparlamentným KDH, ale aj parlamentnou SaS. Zdôraznil však, že rozprávať sa nebude s Robertom Ficom (Smer-SD), so Štefanom Harabinom, Andrejom Dankom (SNS) a Marianom Kotlebom (ĽSNS).



Priority strany sa teda zameriavajú nielen na školstvo, zdravotníctvo, verejnú správu či políciu, ale aj na oblasť sociálnych vecí, dôchodkov, hospodárstva, životného prostredia, regiónov či partnerstvo s Európou.



Kľúčové programové priority zahŕňajú tri oblasti, a to spravodlivé Slovensko, kam patrí nezávislá polícia, férová ekonomika, silné regióny či moderná demokracia. Ako druhú prioritu si mimoparlamentná strana stanovila sociálny štát opierajúci sa o zdravé a solidárne Slovensko, ktorý nezabúda na seniorov. Tretí pilier je orientovaný na budúcnosť. Tú definujú školstvo, zelená krajina a orientácia na proeurópsku zahraničnú politiku.



Spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS odmietol v pondelok aj Kiska, ktorý dodal, že je potrebné, aby demokratické strany, ktoré to myslia so Slovenskom dobre, spolu rokovali. V rozhovoroch s predstaviteľmi týchto strán chce pokračovať. Dodal, že podrobne bude so stranami vyjednávať až predseda, ktorý vzíde zo septembrového ustanovujúceho snemu strany.