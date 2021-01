Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. prepustili z väzby

Bratislava 7. januára (TASR) - Obvineného spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. prepustil vo štvrtok Najvyšší súd (NS) SR z väzby na slobodu. Spolu s ním aj obvinenú Danu A. Senát súdu sa zaoberal sťažnosťou obvinených a dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov u nich nie je daná. Zrušil tak decembrové rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Senát 4T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí, na podklade sťažností obvinených Jaroslava H. a Dany A., zrušil uznesenie ŠTS zo 4. decembra 2020 a prepustil oboch obvinených z väzby na slobodu. Senát dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov u obvinených nie je daná," vysvetlila hovorkyňa.



"Vítame, že sa NS SR svojím rozhodnutím stotožnil s našou sťažnosťou voči väzbe. Od začiatku sme namietali, že väzobné stíhanie pána Haščáka je nezákonné a neopodstatnené. Viac to v tejto chvíli komentovať nebudeme, keďže nepoznáme odôvodnenie rozhodnutia NS SR," povedal na margo rozhodnutia NS SR obhajca Martin Škubla.



Podľa rozvrhu práce NS SR senát 4T tvoria sudcovia Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňáková. Sťažnosť obvinených napadla do senátu NS SR 17. decembra. Následne obhajcovia Jaroslava H. podali námietku zaujatosti voči členovi senátu. Väzobné stíhanie svojho klienta považovali naďalej za nezákonné a nedôvodné a zo strany orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) aj za účelové. Advokáti poukazovali tiež na to, že OČTK neurobili žiadne vyšetrovacie úkony.



Sudkyňa ŠTS pre prípravné konanie 4. decembra rozhodla, že finančník a ďalšia obvinená Dana A. budú stíhaní väzobne. Vyhovela tak návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a vzala ich do väzby z dôvodu obavy z kolúzneho správania sa obvinených. Obvinení vypovedali, ale vinu nepriznali.



Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. policajný vyšetrovateľ obvinil z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Následne sa vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia odmietal a mieni sa brániť. Polícia vzniesla obvinenia, ktoré majú súvisieť s kauzou Gorila, celkovo voči trom osobám.



V bratislavskom Digital Parku, kde sídli Penta, zasahovali ozbrojení policajti 1. decembra.