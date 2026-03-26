Spolupracujúcej osobe by mohli byť poskytované benefity len raz
Novelou sa tiež majú rozšíriť povinné náležitosti záznamu o spolupráci o poučenie o následkoch nedodržania spolupráce, ktoré doposiaľ neboli explicitne upravené v Trestnom poriadku.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Spolupracujúcej osobe by po novom mohli byť poskytované benefity iba jedenkrát. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Návrh vychádza z toho, že inštitút spolupracujúcej osoby sa má využívať iba výnimočne. Opakované udeľovanie tohto štatútu umožňuje podľa predkladateľa orgánom činným v trestnom konaní vytvárať „kariérnych kajúcnikov“, ktorí postupne „dávkujú“ svoje výpovede v rôznych konaniach, za čo získavajú takéto benefity opakovane.
„Z pohľadu týchto osôb tak môže dochádzať aj ku kalkulu spočívajúcom v tom, že pri páchaní ďalšej trestnej činnosti budú zhromažďovať inkriminujúce informácie o svojich spolupáchateľoch a v prípade, že by došlo k jej odhaleniu, tieto údaje poskytnú orgánom činným v trestnom konaní výmenou za ďalšiu beztrestnosť,“ zdôvodnilo MS.
Novelou sa tiež majú rozšíriť povinné náležitosti záznamu o spolupráci o poučenie o následkoch nedodržania spolupráce, ktoré doposiaľ neboli explicitne upravené v Trestnom poriadku. V záujme ochrany práv spolupracujúcej osoby sa má zaviesť aj povinnosť poskytnúť rovnopis záznamu spolupracujúcej osobe, na rozdiel od súčasného stavu, keď sa tento rovnopis alebo kópia poskytuje iba na jej žiadosť.
Po vzore talianskej právnej úpravy chce MS zaviesť povinnosť 180 dní pre spolupracujúcu osobu, ktorej boli poskytnuté alebo sľúbené benefity vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby, o ktorej vie. Spolupracujúca osoba by v tejto lehote mala takisto povinnosť vydať výnosy z jej trestnej činnosti alebo označiť veci v jej dispozícií, ktoré sú výnosom, aby sa predišlo prípadom, v ktorých orgány činné v trestnom konaní nezákonne ako jeden z benefitov umožnia osobe užívať nezákonne získaný majetok. Uvedené podľa MS aj zjednodušuje a zefektívňuje postup pri odčerpávaní uvedených výnosov z trestnej činnosti. Táto lehota má plynúť od dňa spísania záznamu o spolupráci. Zaviesť sa má aj povinnosť takejto spolupracujúcej osoby po uplynutí tejto lehoty podať záverečné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré sa týkajú jej trestnej činnosti alebo trestnej činnosti iných osôb.
„Účelom tejto úpravy je taktiež eliminovať ‚dávkovanie‘ svedeckých výpovedi spolupracujúcou osobou podľa toho, ako sa vyvíjajú konania voči nej alebo osobám, o ktorých trestnej činnosti vypovedala, prípadne za účelom poskytovania dodatočných benefitov,“ vysvetlilo MS. Lehota 180 dní je podľa neho dostatočne dlhá doba na to, aby sa spolupracujúca osoba rozpamätala o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa trestnej činnosti, o ktorej vie. Súčasne sa upravuje postup, akým spôsobom majú byť tieto výpovede spolupracujúcej osoby zaznamenávané, aby sa zabránilo následným manipulovaniam s nimi. Následkom nedodržania tejto povinnosti je teda odobratie benefitov a pokračovanie (prípadne obnova) trestného konania proti spolupracujúcej osobe.
Ďalej sa má zaviesť externý prieskum benefitov súdom na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly. Novelou sa upravujú aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok doposiaľ neupravoval. Podľa aktuálnej právnej úpravy na sľúbené alebo poskytnuté benefity nie je právny nárok a obe strany sú povinné pri plnení spolupráce postupovať v dobrej viere. „Avšak v prípade, že došlo k porušeniu spolupráce zo strany spolupracujúceho obvineného, bolo v podstate čisto v rukách prokurátora, ako závažne vyhodnotí toto porušenie a či pristúpi k nejakým následkom pre spolupracujúcu osobu,“ vysvetľuje MS.
Nová úprava tak explicitne stanovuje prípady, keď prokurátor musí ukončiť spoluprácu, a to vtedy, ak spolupracujúca osoba porušila podmienky spolupráce uvedené v zázname - individuálne podmienky, na ktorých sa dohodli s prokurátorom. Takisto ak porušila svoju zákonnú povinnosť vypovedať všetky podstatné skutočnosti o trestnej činnosti, o ktorej vie v lehote 180 dní a po tejto lehote poskytnúť záverečné vyhlásenie. Tiež keď odoprela vypovedať pred súdom, účelom čoho je, aby osoba, ktorá už má napríklad právoplatne poskytnutý benefit zastavenia trestného stíhania, nemohla odopretím výpovede pred súdom mariť alebo predlžovať toto súdne konanie. Spoluprácu musí prokurátor ukončiť aj vtedy, ak osoba spáchala nový úmyselný trestný čin, čím sa podľa MS aspoň čiastočne zabezpečuje represívna a restoratívna funkcia trestu alebo iného ukončenia veci s ohľadom na poskytnuté benefity.
„Ak spolupracujúca osoba naplní niektorú z vyššie uvedených skutočností, prokurátor je povinný postupovať podľa toho, aký benefit bol spolupracujúcej osobe poskytnutý. Uvedeným ustanovením sa chráni aj legitímne očakávanie spolupracujúcej osoby, ktorá tak vie, pri porušení ktorých povinností dôjde zakaždým k ukončeniu spolupráce a k pokračovaniu alebo obnove trestného konania,“ doplnilo MS.
Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. novembra 2026.
„Z pohľadu týchto osôb tak môže dochádzať aj ku kalkulu spočívajúcom v tom, že pri páchaní ďalšej trestnej činnosti budú zhromažďovať inkriminujúce informácie o svojich spolupáchateľoch a v prípade, že by došlo k jej odhaleniu, tieto údaje poskytnú orgánom činným v trestnom konaní výmenou za ďalšiu beztrestnosť,“ zdôvodnilo MS.
Novelou sa tiež majú rozšíriť povinné náležitosti záznamu o spolupráci o poučenie o následkoch nedodržania spolupráce, ktoré doposiaľ neboli explicitne upravené v Trestnom poriadku. V záujme ochrany práv spolupracujúcej osoby sa má zaviesť aj povinnosť poskytnúť rovnopis záznamu spolupracujúcej osobe, na rozdiel od súčasného stavu, keď sa tento rovnopis alebo kópia poskytuje iba na jej žiadosť.
Po vzore talianskej právnej úpravy chce MS zaviesť povinnosť 180 dní pre spolupracujúcu osobu, ktorej boli poskytnuté alebo sľúbené benefity vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby, o ktorej vie. Spolupracujúca osoba by v tejto lehote mala takisto povinnosť vydať výnosy z jej trestnej činnosti alebo označiť veci v jej dispozícií, ktoré sú výnosom, aby sa predišlo prípadom, v ktorých orgány činné v trestnom konaní nezákonne ako jeden z benefitov umožnia osobe užívať nezákonne získaný majetok. Uvedené podľa MS aj zjednodušuje a zefektívňuje postup pri odčerpávaní uvedených výnosov z trestnej činnosti. Táto lehota má plynúť od dňa spísania záznamu o spolupráci. Zaviesť sa má aj povinnosť takejto spolupracujúcej osoby po uplynutí tejto lehoty podať záverečné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré sa týkajú jej trestnej činnosti alebo trestnej činnosti iných osôb.
„Účelom tejto úpravy je taktiež eliminovať ‚dávkovanie‘ svedeckých výpovedi spolupracujúcou osobou podľa toho, ako sa vyvíjajú konania voči nej alebo osobám, o ktorých trestnej činnosti vypovedala, prípadne za účelom poskytovania dodatočných benefitov,“ vysvetlilo MS. Lehota 180 dní je podľa neho dostatočne dlhá doba na to, aby sa spolupracujúca osoba rozpamätala o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa trestnej činnosti, o ktorej vie. Súčasne sa upravuje postup, akým spôsobom majú byť tieto výpovede spolupracujúcej osoby zaznamenávané, aby sa zabránilo následným manipulovaniam s nimi. Následkom nedodržania tejto povinnosti je teda odobratie benefitov a pokračovanie (prípadne obnova) trestného konania proti spolupracujúcej osobe.
Ďalej sa má zaviesť externý prieskum benefitov súdom na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly. Novelou sa upravujú aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok doposiaľ neupravoval. Podľa aktuálnej právnej úpravy na sľúbené alebo poskytnuté benefity nie je právny nárok a obe strany sú povinné pri plnení spolupráce postupovať v dobrej viere. „Avšak v prípade, že došlo k porušeniu spolupráce zo strany spolupracujúceho obvineného, bolo v podstate čisto v rukách prokurátora, ako závažne vyhodnotí toto porušenie a či pristúpi k nejakým následkom pre spolupracujúcu osobu,“ vysvetľuje MS.
Nová úprava tak explicitne stanovuje prípady, keď prokurátor musí ukončiť spoluprácu, a to vtedy, ak spolupracujúca osoba porušila podmienky spolupráce uvedené v zázname - individuálne podmienky, na ktorých sa dohodli s prokurátorom. Takisto ak porušila svoju zákonnú povinnosť vypovedať všetky podstatné skutočnosti o trestnej činnosti, o ktorej vie v lehote 180 dní a po tejto lehote poskytnúť záverečné vyhlásenie. Tiež keď odoprela vypovedať pred súdom, účelom čoho je, aby osoba, ktorá už má napríklad právoplatne poskytnutý benefit zastavenia trestného stíhania, nemohla odopretím výpovede pred súdom mariť alebo predlžovať toto súdne konanie. Spoluprácu musí prokurátor ukončiť aj vtedy, ak osoba spáchala nový úmyselný trestný čin, čím sa podľa MS aspoň čiastočne zabezpečuje represívna a restoratívna funkcia trestu alebo iného ukončenia veci s ohľadom na poskytnuté benefity.
„Ak spolupracujúca osoba naplní niektorú z vyššie uvedených skutočností, prokurátor je povinný postupovať podľa toho, aký benefit bol spolupracujúcej osobe poskytnutý. Uvedeným ustanovením sa chráni aj legitímne očakávanie spolupracujúcej osoby, ktorá tak vie, pri porušení ktorých povinností dôjde zakaždým k ukončeniu spolupráce a k pokračovaniu alebo obnove trestného konania,“ doplnilo MS.
Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. novembra 2026.