Spor o rodičovský dôchodok ohrozil podľa A. Danka stabilitu vlády

Bratislava 20. októbra (TASR) - Spor medzi vládnymi stranami SNS a Hlas-SD o podobu rodičovského dôchodku ohrozil stabilitu vlády a národniari preto tlaku koaličného partnera ustúpili. Problém však nepovažujú za uzatvorený a chcú s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD) o podobe rodičovského a tiež 13. dôchodku v budúcnosti ešte rokovať. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko.



"Som vo veľkom konflikte s Erikom Tomášom, pre rodičovský dôchodok, pretože Erik Tomáš nastavil trinásty dôchodok tak, že každý dostáva 606 eur a už budúci rok sa dostaneme na úroveň 900 miliónov eur, ktoré štát potrebuje na trinásty dôchodok," povedal Danko. Priblížil, že v koalícii stál preto pred rozhodnutím, či má vláda pre spor o 13. a rodičovský dôchodok padnúť.



Predseda KDH a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský zmenu v rodičovskom dôchodku kritizoval. "Je to otázka, či slovenský národ prežije, či bude mať deti. Jednoducho, keď nebudú mať naše slovenské matky deti, budeme odkázaní o 20 rokov na migrantov. To je základná premisa toho, prečo sme aj my za to, aby rodičovský dôchodok tvoril alfu a omegu nášho dôchodkového systému", povedal Majerský.



Danko uviedol, že v spore o podobu dôchodkov nejde o hádku medzi koaličnými stranami, ale o vecnú debatu. "Keď politicky pretlačia 800 miliónov na trinásty dôchodok, my máme právo sa ozvať, lebo my si myslíme niečo iné, ale musíme nájsť prienik. Ešte sme ho nenašli, ale prebiehajú debaty medzi našimi právnikmi a Erikom Tomášom a jeho právnikmi o tom, ako sa vrátiť k normálnemu systému rodičovského dôchodku, ako ho ešte posilniť," dodal Danko.



Politici sa venovali aj cenám plynu pre domácnosti, kde sa zhodli, že by dotácie štátu na energie mali byť adresné. Majerský kritizoval rozhodnutie zrušiť IC vlaky z Bratislavy do Košíc, kde by podľa neho mali byť zachované aspoň dva spoje denne. Danko vníma tento zámer "ako chorý". Rovnako sa šéfovia SNS a KDH zhodli na potrebe vnútroštátnych leteckých spojení. Okrem už oznámenej štátnej podpory na spoj Bratislava - Košice by podľa nich mala na Slovensku lietať aj linka Poprad - Bratislava.