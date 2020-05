Guľáš chce pomôcť skúsenosťami, peniaze pôjdu na rozvoj infraštruktúry

Bratislava 22. mája (TASR) - Nový predseda fondu na podporu športu Dušan Guľáš by chcel svojimi skúsenosťami pomôcť športu posunúť sa o krok dopredu. Pôsobenie v novej funkcii berie ako výzvu. Peniaze vo fonde by mali ísť na rozvoj infraštruktúry, s touto myšlienkou súhlasí aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.







Guľáša v novej funkcii oficiálne predstavil v piatok štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ) pre šport Ivan Husár: "Keďže sa môj predchodca Jozef Gönci, ktorý bol aj predseda správnej rady fondu na podporu športu v pondelok z osobných dôvodov vzdal funkcie, minister Branislav Gröhling navrhol pána Guľáša, vláda ho schválila. Poznáme sa, niekoľkokrát sme spolu debatovali a viem, že v rámci financovania a športovej infraštruktúry sme sa niekoľkokrát zhodli v názoroch. Páči sa mu aj návrh strany Sloboda a Solidarita (SaS) na voľnočasové preukazy. Takže v tomto smere som spokojný a verím, že sa nám spolu bude dariť, a že pre šport urobíme posun vpred."



Guľáš sa v novej funkcii bude snažiť uplatniť skúsenosti z minulosti. "Pre mňa je to výzva aj záväzok, pretože som sa nikdy politicky neangažoval. Z pohľadu mojej minulosti som sa venoval manažovaniu ľudí. Firmy, v ktorých som pôsobil, fungovali a sú úspešné. V tomto by som chcel pokračovať. Verím, že slovenský šport dostaneme ďalej," uviedol nový predseda fondu.



Podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda uviedol, že na zavedenie voľnočasových poukazov panuje v Národnej rade názorová zhoda. "Predchádzajúci štátny tajomník pre šport po nástupe do funkcie povedal, že zadefinuje národné športy, čím vyslal signál, ako keby boli ostatné športy nežiaduce. My touto cestou nechceme ísť. Naša vízia je, že budeme podporovať slovenskú športovú infraštruktúru a zavedieme voľnočasové poukazy. V tomto je v parlamente vo všetkých stranách zhoda. Čo sa týka fondu na podporu športu, tu chceme hľadať spoluúčasť financovania športu aj u samospráv, súkromného sektora, prípadne bánk. Cieľom je, aby projekty, ktoré sa z týchto peňazí postavia, boli udržateľné a prevádzkovateľné."







Poukazy by sa mali uplatniť čoskoro, ich zavedenie stopla pandémia koronavírusu. "Poukazy boli najskôr zadefinované tak, že by mohli byť na úrovni dvojnásobku životného minima. Teraz sme usúdili, že by to mohlo vyjsť na trojnásobok, čo je zhruba 730 eur. Ak to má prejsť, musí to mať podporu širokej verejnosti. Preto sme poukazy nazvali voľnočasové, nie športové. Malo by to fungovať tak, že každý dostane platobnú kartičku, ktorú si nabije v klube, alebo napríklad vo folklórnom súbore," vysvetlil Husár.



Štátny tajomník dodal, že ak dosiahne, aby bol fond transparentný a dobrý, nebudú sa iné inštitúcie brániť spoluúčasti. "Peniaze sa dostanú tam, kde je to potrebné, teda na športoviská pre naše deti. Nemali by sme robiť výzvy na telocvične, či atletické dráhy. Potrebujeme deti dostať od mobilov, možno sa chcú aktivizovať v činnostiach, o ktorých netušíme."



Peniaze z fondu pôjdu výlučne na novú infraštruktúru, nie na opravu iných športovísk. "Máme zhodu aj so šéfom SOŠV Antonom Siekelom a s pánom Guľášom, že peniaze z fondu pôjdu z 97 percent na infraštruktúru. Na sanáciu športovísk pôjde veľmi málo. Keby sme mali dávať peniaze každej obci na sanáciu, tak to nič nevyrieši. Nemáme šancu takéto peniaze rozdeliť kvalitne," dodal Husár.