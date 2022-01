ZMENIA SA PODMIENKY PRE ŠPORT: Od 19. januára sa ešte viac uvoľnia

Na snímke zo 14. augusta 2021 štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 12. januára (TASR) – V rámci nových opatrení, ktoré v stredu schválila vláda v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron, sa od 19. januára ďalej uvoľňujú podmienky pre šport detí a mládeže. Po prerokovaní a schválení návrhu nových pravidiel o tom informovali splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera (OĽANO) a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ivan Husár (SaS).informoval Husár.Nové opatrenia predpokladajú na niektorých športoviskách režim OP, niektoré, napríklad fitness centrá, režim OP plus. Rovnako sa podľa Husára budú posudzovať všetky mimoškolské aktivity detí.V prípade diváckej kapacity ostane aj po 19. januári kapacitné maximum na 25 percentách.priznal Husár.Opatrenia by podľa jeho slov mali platiť dočasne, na obdobie štyroch až piatich týždňov. Spresniť informácie o opatreniach má minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).Vládny splnomocnenec pre šport Kučera uviedol, že spôsob, akým vláda a koalícia pristúpila k aktualizácii opatrení a uvoľneniu podmienok pre šport dokazuje, že invektívy o tom, že šport je na poslednom mieste, nie sú pravdivé.zdôraznil Kučera. Aj on by si želal, aby divákov mohlo prísť na športové duely ešte viac, verí však, že nové správy fanúšikov potešia a vrátia sa na tribúny.Vláda schválila návrh opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron. Zavedie sa tak nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania, alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom. Od 1. februára sa skráti doba plnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 zo súčasných 12 mesiacov na deväť od podania poslednej dávky. Dovtedy zostáva v platnosti jednoročné uznávanie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sa skráti aj doba po prekonaní ochorenia COVID-19 z terajších 180 na 90 dní.