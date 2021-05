Ružová fáza automatu uvoľnuje aj opatrenia pre športovcov

Vyhláška ÚVZ k organizácii hromadných podujatí - prehľad zmien:



V územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMATU sa môžu vykonávať tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi bez obecenstva za týchto podmienok:



Tréningy v interiéri (+synchronizované plávanie a vodné pólo):



- v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb



- v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb



Tréningy v exteriéri:



- v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 50 osôb



- v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb

Bratislava 7. mája (TASR) – Slovensko prechádza od pondelka 10. mája do ružovej fázy COVID automatu, čo znamená ďalšie uvoľňovanie opatrení aj pre tréningy športových klubov a zväzov. V červenej je po novom 33 okresov a v ružovej 44. Iba dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe.Športové kluby registrované v zväzoch už budú môcť v obmedzenom počte trénovať aj na umelých kúpaliskách a bazénoch v červených a ružových okresoch. Trénovať v exteriéri bude môcť v ružových okresoch až 50 športovcov. V interiéri (vrátane synchronizovaného plávania a vodného póla) stanovila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ich počet na maximálne 25. V červených je počet športovcov pri tréningoch obmedzený na desať ľudí vo vnútri a vonku.