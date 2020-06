Slovenský olympijský a športový výbor rokoval so športovými zväzmi

Bratislava 10. júna (TASR) – Vedenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sa dnes v bratislavskom hoteli NH Gate One stretlo so zástupcami viac ako tridsiatich športových zväzov. Predmetom debaty boli najmä otázky podpory športu, ktorý bol rovnako ako ďalšie oblasti života zasiahnutý koronakrízou.



Na stretnutí vystúpili aj štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár a predseda správnej rady Fondu na podporu športu Dušan Guľáš.



"Predošlé stretnutie so zväzmi sme mali koncom februára. Hovorili sme tam o mnohých plánoch, ktoré sa však v dôsledku koronakrízy nepodarilo naplniť. Ale musím povedať, že SOŠV sa s novou a nečakanou situáciou vyrovnal rýchlo, so cťou a tak, aby jeho opatrenia boli adresné," uviedol podľa portálu olympic.sk prezident SOŠV Anton Siekel.



"Riešili sme pomoc zväzom. Založili sme podporný fond Pripravení pomáhať a úspešne sme oslovili viacero subjektov aj jednotlivcov so žiadosťou, aby doň prispeli. Následne sme spustili grantový program 'Dáme to' na pomoc športovým odborníkom, postihnutým koronakrízou.



Často sme diskutovali s novým štátnym tajomníkom pre šport a jeho úradu sme tlmočili podnety a otázky z hnutia. Na účel objasňovania odpovedí ministerstva na množstvo otázok vyvolaných novou situáciou sme zriadili špeciálny komunikačný kanál na našej internetovej stránke.



Podieľali sme sa aj na príprave legislatívnych zmien v podobe nedávno schválenej malej novely Zákona o športe. Jednoducho, SOŠV si počínal ako ozajstná strešná organizácia slovenského športu."



Stredajšie stretnutie predchádzalo 57. valnému zhromaždeniu SOŠV, ktoré sa na rovnakom mieste uskutoční v piatok 26. júna. A o deň skôr sa zástupcovia zväzov budú môcť zúčastniť na debate o meraní domácej aj zahraničnej popularity ako jedného z kľúčových faktorov vo vzorci na rozdeľovanie štátnych príspevkov uznaným športom, ktorú v Centre vedeckých informácíí na bratislavskej Patrónke chystá ministerstvo školstva. Na účasť v debate ich vyzval štátny tajomník pre šport.



Siekel pripomenul, že SOŠV sa samozrejme musel vyrovnávať aj s bezprecedentným preložením olympijských hier v Tokiu na budúci rok. S tým súvisela aj revízia viacerých projektov organizácie, napojených na najväčšiu multišportovú udalosť na svete. Vyzdvihol, že pracovné stretnutie so zväzmi poskytuje väčší priestor na diskusiu o problémoch slovenského športu než valné zhromaždenie, ktoré má predovšetkým oficiálny program.



Štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport Ivan Husár priznal, že jeho životnosť vo funkcii môže byť krátka a ak by došlo k výmene na poste ministra školstva, zrejme by skončil.



"Anton Siekel má ako volený prezident SOŠV oveľa silnejší mandát ako ja a ja si silu jeho mandátu vážim, lebo je odvodená od hnutia. Zároveň však očakávam, že členské zväzy sa so svojimi problémami budú obracať na svoju strechu, teda SOŠV, a nie na môj úrad.



Zväzy sú autonómne a musia postupovať podľa hierarchie, teda obracať sa na SOŠV. A SOŠV ako strecha hnutia následne na ministerstvo a jeho sekciu športu."



Husár zároveň zdôraznil, že sekcia nemá športové hnutie riadiť, ale slúžiť preň ako servis: "Úradníci sa nemajú čo montovať do odborných športových vecí. V minulosti sa to dialo, bolo to čudné a nechcem, aby to tak fungovalo."



Husár na stretnutí konštatoval, že za viac než dva mesiace od nástupu do funkcie je neustále v kolobehu rokovaní so športovými funkcionármi a zoznamovaní sa s problémami športových spolkov a s celkovou situáciou športu.



"Po dvoch mesiacoch viem, že vás trápia financie a svorne nadávate na Zákon o športe. Ja ctím pravidlá a vážim si, že zákon zaviedol do mnohých vecí poriadok. Na druhej strane, je v ňom veľa nedostatkov a je príliš rozsiahly. Odborný tím okolo právničky Zuzany Zajíčkovej teraz pracuje na 'zoštíhlení' zákona, aby ste nemuseli byť otrokmi byrokracie.



A verím, že sa nám podarí dotiahnuť aj digitalizáciu a plné sfunkčnenie Informačného systému športu," uviedol Husár a vyzval zástupcov zväzov, aby svoje pripomienky a návrhy na úpravu zákona zasielali na mailovú adresu podnety@zakonosporte.sk, ktorú ministerstvo na tento účel zriadilo už pred poldruha mesiacom.



Štátny tajomník reagoval aj na obavy zväzov, či vzhľadom na avizované úsporné opatrenia v národnom hospodárstve nedôjde ku kráteniu schválených štátnych dotácií. Podľa platného zákona však nemôže ísť zo štátneho rozpočtu v roku 2020 na šport menej peňazí, ako v roku 2019, pripomenul Husár. Aby došlo ku kráteniu dotácií, musel by sa podľa neho zákon zmeniť ešte v tomto roku.



Témou boli aj voľnočasové poukazy. Ak sa konečne začnú realizovať v praxi, výška poukazu na jedno dieťa by mala byť približne 700 eur na rok. To by následne ekonomicky veľmi pomohlo športovým klubom, v ktorých by dieťa realizovalo svoju organizovanú športovú aktivitu. "O vynaložení týchto peňazí bude rozhodovať 1,5-milióna rodičov," zdôraznil Husár.



Nový predseda správnej rady Fondu na podporu športu (FNPŠ) Dušan Guľáš, ktorého vláda SR vymenovala do funkcie 20. mája, sa vo svojom vystúpení zameral na aktuálny stav slovenského športu. Najmä na nenaplnené očakávania jeho financovania v dôsledku toho, že plánované zdroje príjmov športových subjektov od podnikateľov (cez tzv. superodpočet) ani prostredníctvom športových poukazov, s ktorými počítal Zákon o športe platný od 1. januára 2016, sa v praxi nenaplnili. V súčasnosti má fond na svoju činnosť na kalendárny rok vyčlenených 20 miliónov eur, teda na tri roky 60 miliónov. Okrem toho bolo na roky 2020 – 2022 schválených ďalších 60 miliónov eur na účel vylepšenia športovej infraštruktúry prostredníctvom FNPŠ, lenže bývalá ministerka školstva Martina Lubyová to nestihla podpísať. V období sanovania dôsledkov koronakrízy je však reálna výška skutočne vynaložených prostriedkov na tento účel otázna. "Už dnes viem, že sa celková suma bude krátiť," priznal štátny tajomník Ivan Husár.



V diskusii sa podľa oficiálnej webstránky SOŠV hovorilo o viacerých ďalších otázkach. Osobitne rezonovala aktuálna ponuka Olympijského tréningového centra X-Bionic Sphere pre športové zväzy na prípravu ich športovcov, na ktorej podrobnosti sa pýtal prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek. Predseda predstavenstva X-Bionic Sphere Juraj Bača informoval, že rezort už na začiatku koronakrízy ponúkal utvorenie karanténneho prostredia na prípravu vrcholových športovcov, čo sa však nestretlo s pochopením orgánov, nastavujúcich protipandemické pravidlá. Keďže sa opatrenia v uplynulých dňoch viackrát uvoľnili, rezort prostredníctvom SOŠV predostrel zväzom novú ponuku na jesenné mesiace.



"V X-Bionic Sphere máme v piatich pavilónoch viac než tisíc lôžok. Športovým zväzom ponúkame vyčlenenie jedného pavilónu s viac než dvesto lôžkami. Celková cena za ubytovanie štyroch osôb v jednej hotelovej bunke je 80 eur, celodenná stravná jednotka je vo výške 30 eur na osobu. Súčasťou balíka je využívanie všetkých športovísk v rezorte. V prípade záujmu o dvojfázový tréning, resp. o využívanie jedného športoviska rôznymi skupinami, by sa žiadala koordinácia. Ponuka platí ako balíková pre obsadenie celého pavilónu," konkretizoval Bača.



Šéf SOŠV v závere vyzval zväzy na komunikačnú aktivitu a na to, aby na špeciálnu mailovú adresu posielali svoje podnety k Zákonu o športe. "Vráťme sa k zdravému rozumu a nedopusťme to, čo predtým, aby sa k našej činnosti vyjadrovali viac právnici, ako my sami," apeloval. Zmienil aj pozitívne príklady štátnej pomoci športovým subjektom v čase koronakrízy v okolitých krajinách.



"Minulý piatok som sa stretol s predsedom Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalom a debatovali sme o situácii v Česku. Tam vláda minulý týždeň schválila uvoľnenie miliardy korún (v prepočte okolo 37 miliónov eur) pre šport na zmiernenie následkov koronakrízy. U nás sa naopak hovorí o krátení prostriedkov na šport. Nekráťme, berme si príklad z okolitých krajín. Správny hospodár by sa mal pozerať na dlhodobé dopady svojich činov. Som si istý, že investície do športu a do pohybových aktivít sa štátu mnohonásobne vrátia. Pravidelnou fyzickou aktivitou môžeme účinne bojovať proti koronavírusu, aj proti civilizačným ochoreniam," povedal Siekel podľa portálu olympic.sk.