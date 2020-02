Trnavská športová hala sa plní, ľuďom pred vstupom merali teplotu

Trnava 29. februára (TASR) – Centrála hnutia OĽaNO v mestskej športovej hale v Trnave sa začala zapĺňať už krátko po 22. hodine, keď tam okrem novinárov začali prúdiť aj davy ľudí. Hnutie pozvalo do haly aj verejnosť, ktorá sa mohla na volebný večer zaregistrovať. Organizátori nenechali v čase hrozby koronavírusu nič na náhodu a dovnútra púšťali iba ľudí, ktorí absolvovali meranie telesnej teploty.



Podľa kandidáta OĽaNO Jaroslava Naďa bol záujem verejnosti obrovský a registrácia musela byť zastavená už počas volebného dňa. „Záujem bol naozaj veľký, dokonca mi volajú aj členovia rodiny, ktorých sem už neviem dostať, pretože sme už narazili na priestorové limity. Bol to opäť výborný nápad Igora Matoviča, spraviť z toho šou pre ľudí. Dúfam, že to celé dopadne dobre a že budeme mať dobrý volebný výsledok,“ povedal Naď.



Do Trnavy prichádzajú kandidáti hnutia s pozitívnymi očakávaniami. Podľa Naďa je však aj napriek pozitívnym prognózam potrebné zostať nohami na zemi. „Dôležité bude, ako sa nakoniec rozhodli voliči vo voľbách. My zostávame pokorní. Veríme, že Slováci sa rozhodli pre zmenu, že demokratická opozícia bude schopná zostaviť slušnú odbornú vládu, ktorá vydrží štyri roky a ktorá Slovensko posunie ďalej,“ skonštatoval.



Naď si myslí, že je načase, aby Slovensko malo vládu bez komunistov a bez bývalých eštebákov. „Jednoducho vládu novej generácie, ktorá dostane Slovensko tam, kam patrí, a pevne ukotví Slovensko v Európskej únii a v NATO a nebudú sa tu hrať rôzne hry, ako sme to videli v poslednom období,“ zdôraznil Naď.



S veľkým očakávaním a optimizmom prišiel vo volebný večer do trnavskej športovej haly aj poslanec a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. „Uvidíme, ako ľudia rozhodli. S pokorou očakávame ten výsledok a ja chcem vyjadriť nádej, že v našej krajine po týchto voľbách príde k veľkej zmene,“ skonštatoval.