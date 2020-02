Športovci si môžu vybrať medzi zamestnaneckou zmluvou alebo SZČO

Bratislava 1. februára (TASR) – Profesionálni športovci majú možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorá tieto zmeny prináša. Novela nadobudla účinnosť 1. februára.



Profesionálny športovec môže na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Návrh legislatívnej úpravy predložili do parlamentu poslanci za SNS a bývalí športovci Dušan Tittel a Tibor Jančula. Zámer odôvodnili tým, že aplikačná prax, ktorá doteraz nedovoľovala športovcom v kolektívnych športoch vykonávať svoju činnosť ako SZČO, neprimerane obmedzovala ich zmluvnú voľnosť.



Nová legislatíva tiež dáva športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO.



Súčasťou novely je aj zabezpečenie minimálneho zákonného štandardu zmluvných vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vo vzťahu k športovcom, ktorí vykonávajú šport ako samostatne zárobkovú činnosť v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou.



Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako SZČO vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe.



Novelou sa upravilo aj vydávanie oprávnení na podnikanie športovým odborníkom. Táto úprava má presnejšie definovať procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri začatí, pozastavení a ukončení podnikania.