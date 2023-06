Športové hnutie opätovne žiada prepracovať návrh zákona o športe

Bratislava 26. júna (TASR) - Predstavitelia slovenského športového hnutia opätovne žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby neschválili návrh novely zákona o športe. V otvorenom liste, ktorý ako jeden zo signatárov zverejnil na svojom webe aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), vyzývajú na stiahnutie predloženého návrhu a jeho prepracovanie po konzultácii s odborníkmi.



"Slovenské športové hnutie už niekoľkokrát nepodporilo návrh zákona o športe, o ktorom budete rokovať, a na tomto postoji naďalej trváme," uviedli v liste poslancom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a ďalšie športové zväzy a subjekty. Poukazujú pri tom i na jednotný hlas športového hnutia. "Slovenský šport nikdy nebol jednotnejší ako teraz a to sa ukázalo aj pri diskusiách na rôznych fórach v súvislosti s predloženou novelou," upozornili.



Nespochybňujú pritom dobrý úmysel tvorcov legislatívnej zmeny a snahu pomôcť športu, upozorňujú však na to, že v súčasnej podobe zákon "nebude športu pomáhať, skôr bude brzdiť jeho rozvoj". V predloženom návrhu vidia viaceré zásahy do autonómie športu a napriek proklamovanej snahe znížiť byrokratickú záťaž smerovanie k opačnému efektu. Rekodifikácii súčasného zákona vyčítajú, že neprináša komplexné systémové riešenie rozvoja slovenského športu ani právny rámec takéhoto procesu. Žiadajú preto do novely premietnuť význam, ktorý má šport pre spoločnosť.



"Zo strany štátnych autorít by mal byť vnímaný ako dôležitá súčasť verejných politík štátu a významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky," zdôraznili.



Návrh úplne nového zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má nahradiť doterajšiu legislatívu. Cieľom je podľa predkladateľov zjednodušiť zákon a zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť, znížiť reguláciu len na nevyhnutné oblasti najmä súťažného športu, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť.



Nanovo sa upravujú pojmy obsiahnuté v zákone o športe, dochádza i k úprave zmluvných vzťahov pre oblasť športu. Návrh smeruje aj k zmene prerozdelenia prostriedkov štátneho rozpočtu pre šport.