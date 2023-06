Športové hnutie vyzýva politické strany na väčšiu podporu športu

Bratislava 14. júna (TASR) – Športové hnutie vyzýva politikov, ktorí chcú a budú rozhodovať o budúcnosti Slovenska, aby vrátili šport na miesto, ktoré mu v slovenskej spoločnosti patrí. Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského futbalového zväzu (SFZ), i za prítomnosti úspešných slovenských športovcov, predstavili na stredajšej tlačovej konferencii Deklaráciu slovenského športu 2023, s ktorou sa obrátili na politické strany.



Deklarácia, ktorá má sedem hlavných bodov, má podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela iniciovať komunikáciu s politikmi a snahu, aby sa šport dostal nielen do predvolebných programov politických strán, ale stal sa aj oblasťou, ktorej sa bude venovať reálna prioritná pozornosť. "Radi by sme sa od predstaviteľov politických strán dočkali nejakého verejného prísľubu, ako chcú po voľbách postupovať smerom k oblasti športu," poznamenal prezident SOŠV.



Deklarácia vychádzajúca zo Stratégie slovenského športu 2030, apeluje na to, aby šport nebol iba príveskom v agende ministerstva, vyzýva k systémovému financovaniu športu na všetkých jeho úrovniach, rovnako tak k tomu, aby sa legislatíva, týkajúca sa športu, neprijímala bez diskusie so športovým hnutím. Zdôrazňuje aj význam budovania športovej infraštruktúry i systematickej podpory štátnych reprezentácií, žiada rozvíjať možnosti športu pre deti a mládež a zavedenie športových poukazov pre mládež, ktoré však nemajú byť jediným, resp. dominantným nástrojom financovania športu.



Prezident SFZ Ján Kováčik avizoval, že v poslednej septembrovej dekáde, pár dní pred parlamentnými voľbami, sa uskutoční odborná konferencia o mieste športu v spoločnosti, na ktorú pozvú predstaviteľov kandidujúcich politických strán. "Tam budú môcť odprezentovať, ako to myslia so slovenským športom a budeme chcieť, aby konkrétne povedali, čo chcú v oblasti športu urobiť," informoval.



Deklaráciu i iniciatívu podporili aj úspešní slovenskí športovci. Olympijská víťazka v streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková priznala, že po každom svojom veľkom úspechu si vypočula deklarácie politikov a uistenia o podpore športu. "Prísľuby sa však nepremenili v reálne činy," upozornila. Najlepší slovenský futbalista v novodobej histórii Marek Hamšík sa obáva, že bez systematickej podpory v oblasti detí a mládeže, čaká slovenský šport pád. "Nebudú rásť talenty a nebudú prichádzať úspechy," zdôraznil.



Kapitán bronzového hokejového tímu z olympijských hier v Pekingu 2022 Marek Hrivík poukázal na to, že prostredníctvom podpory a rozvoja športovej infraštruktúry, je v zahraničí šport integrálnou súčasťou bežného života.



Deklaráciu slovenského športu možno podporiť na stránke SOŠV.