Športové zväzy podporili novely o športe a o Fonde na podporu športu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOVŠ), Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) podporili novely zákonov o športe a o Fonde na podporu športu. Navrhovanú legislatívu považujú za prospešnú pre šport a kvalitne pripravenú. Uviedli to na svojom webe.



"Novely oboch zákonov prešli štandardným legislatívnym procesom, v medzirezortnom pripomienkovom konaní k nim mala možnosť vyjadriť sa celá verejnosť," zhodnotil SOVŠ vo svojom stanovisku. SFZ a ďalší podľa neho poslali niekoľko pripomienok a viaceré z nich boli akceptované a zapracované. Podľa SZĽH má navrhovaná legislatíva potenciál posunúť slovenský šport na vyššiu úroveň. Spoločne so SOŠV vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby ju podporili.



SFZ vo svojom vyjadrení poznamenal, že spolu s ďalšími zväzmi a subjektmi pracujú na systémovej zmene fungovania športu od prijatia Deklarácie slovenského športu v máji minulého roka. "Výsledkom tohto procesu je nielen vytvorenie ústredného orgánu, pre ktorý je šport hlavnou a nie iba doplnkovou agendou, ale taktiež aj historicky najväčšie navýšenie prostriedkov pre šport v doterajšej histórii SR," doplnil.



Poslanci majú o návrhoch noviel zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe hlasovať vo štvrtok 5. decembra. Pôvodne sa malo o nich rozhodnúť ešte v stredu (27. 11.). Pred hlasovaním o novele zákona o športe sa však v sále neprezentoval dostatok poslancov. Bolo ich menej ako 76. Pri danom hlasovaní sa neprezentoval poslanec NR SR Samuel Migaľ (Hlas-SD). Namietal, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh. Legislatívu treba podľa neho ešte precizovať, pričom SNS sa vecne nevyjadrila k pripomienkam a novely neobsahujú zmeny v prospech športovcov. Koaličná SNS vyzvala poslanca parlamentu Migaľa, aby prehodnotil svoj prístup k novelám zákonov. Podľa národniarov ohrozuje Migaľ svojím konaním "historicky" najväčší finančný balík do športu, 60 miliónov eur. Rovnako veria, že sa k podpore pridajú aj opozičné strany.