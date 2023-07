Športovec Tankó bol na dvoch kandidátkach, do volieb pôjde za koalíciu

Bratislava 13. júla (TASR) - Športovec Viliam Tankó figuroval na dvoch podaných kandidátnych listinách pre septembrové parlamentné voľby. Následne kandidatúru pre Alianciu stiahol a kandiduje za koalíciu OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. Aliancia deklaruje, že predložila zoznam kandidátov a súvisiace dokumenty v súlade so zákonom. Hnutie OĽANO a priatelia zase tvrdí, že Tankó podpísal súhlas s kandidatúrou len pre koalíciu.



"Viliam Tankó kandidoval ako nezávislý na kandidátke Aliancie. Zároveň oznámil svoj zámer kandidovať aj za OĽANO, o čom však Alianciu neinformoval. Na duplicitu nás upozornili z ministerstva vnútra," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Aliancie Évi Pálinkás. Doplnila, že Tankó minulý týždeň stiahol svoju kandidatúru. "Dôsledkom toho budeme mať na kandidátnej listine 149 kandidátov. Aliancia predložila svoj zoznam kandidátov a súvisiace dokumenty v súlade so zákonom," skonštatovala.



Tankó podľa hovorcu hnutia OĽANO a priatelia Matúša Bystrianskeho podpísal súhlas s kandidatúrou len na kandidátnej listine koalície OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. "Štátnej volebnej komisii doručil notárom overené vyhlásenie o tom, že podpísal súhlas s kandidatúrou len na kandidátnej listine koalície OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí," dodal hovorca. Tankó hnutie informoval o tom, že predseda Aliancie Krisztián Forró mu dal ponuku kandidovať, neprijal ju však.



Kandidatúru športovca na kandidátke koalície potvrdil aj predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.



Aliancia tak ide do volieb so 149 kandidátmi, 150. miesto malo pôvodne patriť exposlancovi za OĽANO Györgyovi Gyimesimu. Situácia ho prekvapila aj nahnevala. "Celú kampaň som musel formátovať nanovo. K danej situácii došlo veľmi jednoducho. Ktosi sfalšoval podpis kandidáta Tankóa," povedal Gyimesi pre TASR.