< sekcia Slovensko
Športový areál Nordpark ponúka trasy bežkárom, turistom a cyklistom
Vybudovaná infraštruktúra je podľa krajskej organizácie koncipovaná ako ucelený športovo-rekreačný okruh pre peších turistov, bežkárov a cyklistov s dôrazom na bezpečnú orientáciu.
Autor TASR
Žehra 17. januára (TASR) - Nové trate pre bežecké lyžovanie pribudli pri obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves. Multifunkčný areál Nordpark, ktorý počas roka ponúka príležitosť aj pre turistov a cyklistov, so systémom trás v celkovej dĺžke 7,5 kilometra slávnostne otvorili v sobotu.
Projekt blízko Spišského hradu podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez program Terra Incognita vo výške 190.000 eur. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, areál sľubuje celoročné športové vyžitie v atraktívnom prírodnom prostredí a prepája aktívny pohyb s poznávaním histórie. Reaguje pritom na rastúci dopyt po kvalitnej infraštruktúre pre outdoorové športy a ekoturizmus, pričom má potenciál pritiahnuť návštevníkov aj zo vzdialenejších miest.
Vybudovaná infraštruktúra je podľa krajskej organizácie koncipovaná ako ucelený športovo-rekreačný okruh pre peších turistov, bežkárov a cyklistov s dôrazom na bezpečnú orientáciu. Celá trať je rozdelená na kilometrové úseky označené tzv. kilometrovníkmi, vďaka ktorým má návštevník v každom bode prehľad o svojej polohe a o tom, aký úsek ho ešte čaká. Tento systém dopĺňajú nové informačné tabule a smerovníky.
Areál je verejnosti prístupný nonstop počas zimnej aj letnej sezóny. O pravidelnú údržbu trás, trailov a značenia sa stará tím prevádzkovateľa, pričom pohyb návštevníkov je prehľadne usmerňovaný prostredníctvom prevádzkových pravidiel pri vstupe. V zimnom období sa o kvalitu bežeckých stôp stará novozakúpená profesionálna technika, čo ocenia rodiny s deťmi aj športové kluby, informoval Košice Región Turizmus.
„Investícia do profesionálnej techniky a úpravy tratí je investíciou do zdravia našich obyvateľov, ale aj do rozvoja služieb v regióne, ktorý má vďaka pamiatkam UNESCO svetový potenciál. Som rád, že sa podarilo vytvoriť miesto, ktoré bude žiť pohybom počas celého roka,“ uviedol pri otvorení predseda KSK Rastislav Trnka.
V letnej sezóne prichádza Nordpark s atraktívnou novinkou pre bikerov - tzv. shuttle MTB službou. Tá slúži ako dočasné riešenie do vybudovania plánovaného vleku a zabezpečuje komfortný vývoz cyklistov od parkoviska až na štart trailov. Na tento účel zakúpili špeciálny certifikovaný vozík s nadstavbou na bezpečný prevoz bicyklov, inšpirovaný praxou z talianskej oblasti Finale Ligure.
„Vďaka podpore sme mohli zaobstarať techniku nevyhnutnú na zabezpečenie vysokej kvality tratí a trailov a spustiť služby, ako je shuttle MTB, ktoré výrazne zvyšujú dostupnosť a zážitok z jazdenia. Areál je koncipovaný pre všetkých - od začiatočníkov až po skúsených jazdcov, ktorí tu nachádzajú kvalitné zázemie,“ uviedol Miloš Kočiš, štatutár združenia Trailpark Žehra, ktoré je prijímateľom dotácie. V pláne je podľa neho rozširovanie areálu o nové atrakcie a služby.
Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej Nordpark Žehra dokonale zapadá do stratégie rozvoja udržateľného turizmu s ponukou aktívnych zážitkov. „Práve blízkosť pamiatok UNESCO robí z tohto športoviska unikát v stredoeurópskom meradle. Verím, že toto nové lákadlo presvedčí turistov, aby na Spiši ostali dlhšie a objavili krásy nášho kraja z novej, aktívnej perspektívy,“ zhodnotila prínos projektu.
Projekt blízko Spišského hradu podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez program Terra Incognita vo výške 190.000 eur. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, areál sľubuje celoročné športové vyžitie v atraktívnom prírodnom prostredí a prepája aktívny pohyb s poznávaním histórie. Reaguje pritom na rastúci dopyt po kvalitnej infraštruktúre pre outdoorové športy a ekoturizmus, pričom má potenciál pritiahnuť návštevníkov aj zo vzdialenejších miest.
Vybudovaná infraštruktúra je podľa krajskej organizácie koncipovaná ako ucelený športovo-rekreačný okruh pre peších turistov, bežkárov a cyklistov s dôrazom na bezpečnú orientáciu. Celá trať je rozdelená na kilometrové úseky označené tzv. kilometrovníkmi, vďaka ktorým má návštevník v každom bode prehľad o svojej polohe a o tom, aký úsek ho ešte čaká. Tento systém dopĺňajú nové informačné tabule a smerovníky.
Areál je verejnosti prístupný nonstop počas zimnej aj letnej sezóny. O pravidelnú údržbu trás, trailov a značenia sa stará tím prevádzkovateľa, pričom pohyb návštevníkov je prehľadne usmerňovaný prostredníctvom prevádzkových pravidiel pri vstupe. V zimnom období sa o kvalitu bežeckých stôp stará novozakúpená profesionálna technika, čo ocenia rodiny s deťmi aj športové kluby, informoval Košice Región Turizmus.
„Investícia do profesionálnej techniky a úpravy tratí je investíciou do zdravia našich obyvateľov, ale aj do rozvoja služieb v regióne, ktorý má vďaka pamiatkam UNESCO svetový potenciál. Som rád, že sa podarilo vytvoriť miesto, ktoré bude žiť pohybom počas celého roka,“ uviedol pri otvorení predseda KSK Rastislav Trnka.
V letnej sezóne prichádza Nordpark s atraktívnou novinkou pre bikerov - tzv. shuttle MTB službou. Tá slúži ako dočasné riešenie do vybudovania plánovaného vleku a zabezpečuje komfortný vývoz cyklistov od parkoviska až na štart trailov. Na tento účel zakúpili špeciálny certifikovaný vozík s nadstavbou na bezpečný prevoz bicyklov, inšpirovaný praxou z talianskej oblasti Finale Ligure.
„Vďaka podpore sme mohli zaobstarať techniku nevyhnutnú na zabezpečenie vysokej kvality tratí a trailov a spustiť služby, ako je shuttle MTB, ktoré výrazne zvyšujú dostupnosť a zážitok z jazdenia. Areál je koncipovaný pre všetkých - od začiatočníkov až po skúsených jazdcov, ktorí tu nachádzajú kvalitné zázemie,“ uviedol Miloš Kočiš, štatutár združenia Trailpark Žehra, ktoré je prijímateľom dotácie. V pláne je podľa neho rozširovanie areálu o nové atrakcie a služby.
Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej Nordpark Žehra dokonale zapadá do stratégie rozvoja udržateľného turizmu s ponukou aktívnych zážitkov. „Práve blízkosť pamiatok UNESCO robí z tohto športoviska unikát v stredoeurópskom meradle. Verím, že toto nové lákadlo presvedčí turistov, aby na Spiši ostali dlhšie a objavili krásy nášho kraja z novej, aktívnej perspektívy,“ zhodnotila prínos projektu.