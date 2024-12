Špoták: Štatút FPU zatiaľ neschválili, rozhodnúť sa má v januári

Bratislava 19. decembra (TASR) - Štatút Fondu na podporu umenia (FPU) na stredajšom (18. 12.) rokovaní rady fondu nebol schválený. Rozhodnúť by sa o ňom malo na zasadnutí 29. januára 2025. Vyplýva to zo stanoviska riaditeľa FPU Róberta Špotáka, o ktorom TASR vo štvrtok informovala Eva Turanská z FPU.



"Predložený návrh novej podoby štatútu obsahuje napríklad zmenu pôsobnosti fondu a zrušenie existujúcej štruktúry podpory. Navrhované zmeny sa taktiež dotýkajú rozdelenia kompetencií jednotlivých orgánov fondu či povinností odborných komisií. Riaditeľ fondu členov a členky rady upozornil na možné negatívne dôsledky navrhovaných zmien na kultúrny sektor. Rada fondu sa uzniesla, že návrh novej podoby štatútu bude sprístupnený na pripomienkovanie všetkým členom rady aj kancelárii fondu," uviedol Špoták.



Rada fondu na stredajšom rokovaní schválila nové znenie rokovacieho poriadku. Zmeny podľa riaditeľa FPU rozširujú možné dôvody na odvolanie predsedu rady či zavádzajú nové právomoci pre členov rady, ktoré zasahujú do pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov fondu.



Riaditeľ FPU a predseda fondu avizovali, že schválený rokovací poriadok predložia na posúdenie dozornej komisii fondu. Viaceré zmeny považujú v rozpore so zákonom. Mnohé sa podľa nich javia ako nelogické či nevykonateľné.



Zámer zmeniť existujúci štatút inštitúcie kritizovali v stredu samosprávne kraje. Združenie SK8 tvrdí, že návrh štatútu, ktorý predkladá Rada FPU pod vedením nominantov ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), vylučuje viaceré dôležité podprogramy vrátane podpory kultúrnych centier, festivalov, múzeí, galérií a knižníc.