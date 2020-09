Spotrebitelia by mohli raz ročne dostávať úplnú analýzu pitnej vody

Bratislava 22. septembra (TASR) - Dodávatelia pitnej vody by mohli mať povinnosť minimálne raz ročne spotrebiteľom poskytnúť úplnú analýzu pitnej vody. Vyplýva to z novely zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Predložili ju poslankyne Anna Zemanová, Jarmila Halgašová a Jana Bittó Cigániková (všetky SaS).



"Cieľom návrhu zákona je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody, zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu," píše sa v dôvodovej správe.



Ak je teda predmetom zmluvy dodávka pitnej vody, za hlavné vlastnosti oznamované podľa zákona sa považuje najmenej jedna samostatná úplná analýza dodávanej vody na zdroji, a to v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva - vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody.



Predkladateľky argumentujú tým, že o kvalite pitnej vody sa čiastkovo verejnosť dozvedá až v prípadoch, keď konal úrad verejného zdravotníctva. Prekročenie hodnôt znečisťujúcich látok však môže byť podľa nich dlhodobejšie a ľudia by mohli piť znečistenú vodu. Poukázali na viacero káuz znečistenia podzemnej vody na Žitnom ostrove.



Skonštatovali, že obyvatelia si dávajú robiť analýzy vody, pričom v súčasnosti nie je povinné zisťovať aj prítomnosť atrazínu a iných nebezpečných látok v skrátených analýzach. Ide podľa nich o systémovú chybu v monitoringu a o neinformovanosť obyvateľstva, ktorú treba odstrániť.



Priblížili, že súčasná právna úprava a vyhláška ministerstva zdravotníctva síce hovorí o dvoch možnostiach vykonania analýzy – minimálnej a úplnej. Prakticky sa však podľa nich robí len minimálna analýza, kde sa však nezisťuje atrazín a iné škodlivé chemické látky.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2021.