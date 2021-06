Spoznajte kráľovnú ostrova pokladov

Piešťany 2. júna (OTS) - Nenechajte sa zmiasť jej vekom. V dôstojne vypnutej hrudi jej bije srdce mladice.Navštevovali ju maharadžovia, štátnici, umelci, generáli, hviezdy filmového plátna i držitelia Nobelovej ceny. Za jej múrmi sa dohadovali pakty, na jej pôde vznikali majstrovské diela, pilo sa tam dobré víno, milovalo- a liečili sa zlomené srdcia i zranenia z bojov.Je to dáma, ktorá vďaka svojej stabilnej pozícii s gráciou ustála mnoho ťažkých skúšok. Žiadna z nich ju však neprinútila zložiť korunu, ktorá jej právom patrí. Thermia Palace je skvostom medzi slovenskými kúpeľnými hotelmi. Miesto na piedestáli si udržiava dodnes, čoho dôkazom je päť hviezdičiek. Rok čo rok vo svojej pohostinnej náruči víta slovenských i zahraničných hostí, ktorí v nej nachádzajú odpočinok a načerpajú nové fyzické i psychické sily.Elegantná 5* krásavica – Thermia Palace zo siete Ensana Health Spa Hotels je situovaná v prekrásnom, zeleňou obklopenom prostredí piešťanského Kúpeľného ostrova. Na atraktivite jej pridávajú okolité možnosti na aktívne trávenie času či dych vyrážajúce prírodné scenérie ako z príbehov Tisíc a jednej noci. Spolu s kúpeľným domom Irma s nezabudnuteľným Bahniskom a Zrkadliskom stojí priamo nad žriedlom geotermálnej vody blízko miest, kde sa ťaží unikátne piešťanské liečivé bahno Dobré zvyky si Piešťany strážia ako ten najvzácnejší poklad. Jedným z nich je stabilne vysoký štandard, ktorý sa na Slovensku len tak nevidí. Okrem toho, že bude postarané o vaše telo a dušu, môžete si počas celého pobytu pod profesionálnym vedením zlepšiť svoje zdravie vďaka účinkom absolútne jedinečnej sírnej termálnej vody a vzácneho bahna – peloidu, ktoré je považované za svetový unikát.To, že luxus stojí na detailoch v Thermia Palace vedia. Celý tím pracuje na maximálnom pohodlí hostí a upriamuje sa na to, aby sa v „Pávici Piešťan“ každý cítil kráľovsky. Aj tí najnáročnejší klienti zo Slovenska a zahraničia sa preto do Thermie radi vracajú. Užite si už počas tejto jari a leta viac, ako 60 balneoterapeutických procedúr. Novinkou v už aj tak nabitom zozname exkluzívnych služieb je možnosť dopriať si aj služby osobného komorníka. Využite jedinečnú možnosť zahodiť za hlavu všetok stres a stereotyp a príďte sa zhlboka nadýchnuť krás Kúpeľného ostrova.Všetky potrebné informácie o rezervácii a pobyte nájdete na stránke www.ensanahotels.com/thermia-palace/sk