Spoznať krajinu i zákutia sa dá splavovaním Malého i Mošonského Dunaja

Bratislava 4. augusta (TASR) – Lužné lesy, úsek ktorým v rámci Bratislavského kraja preteká rieka Dunaj, sú unikátnym biotopom, čo sa týka fauny i flóry. Spoznávať prírodné či iné bohatstvo tohto územia sa dá aj splavovaním, a to nielen hlavného toku Dunaja, ale aj početnými vedľajšími ramenami. Patrí medzi ne napríklad Malý Dunaj, ktorý siaha až do Trnavského a Nitrianskeho kraja, či Mošonský Dunaj na maďarskej strane.hovorí pre TASR Viktória Dobošová z odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK.Každý tok či rameno je podľa nej niečím zaujímavé a špecifické, každé z nich má svoje čaro, ponúka iné zážitky z plavby. Ale pointou je byť v srdci prírody. Veľká rieka je dravá a má silný prúd, splavovanie sa preto odporúča skúseným vodákom. Týka sa to nielen hlavného toku Dunaja, ale napríklad aj rieky Morava. Malý Dunaj je, naopak, pokojný a bezpečný a spoznávať krásy jeho zákutí napríklad na člne môže byť podľa Dobošovej zážitkom pre celú rodinu.podotýka.Na to, aby záujemcovia začali splavovať Malý Dunaj, netreba ísť podľa nej ďaleko, nástupisko je v bratislavskej Vrakuni. Odtiaľ sa dá preplaviť do obce Zálesie, kde kraj nedávno vybudoval korzo či menší amfiteáter.približuje Dobošová s tým, že prostredníctvom rôznych fondov, grantov, dotácií či snáh občianskych združení sa postupne zveľaďujú aj jednotlivé ďalšie úseky.Poznamenáva, že hoci Malý Dunaj je len na krátkom úseku v Bratislavskom kraji, keďže jeho prevažná časť preteká cez Trnavský či Nitriansky kraj, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Danube Bike and Boat sa podarilo viacero zaujímavých projektov. Jednými z nich sú napríklad rekonštrukcia vodného mlyna v Jelke a možnosti spoznávania starých tradičných poľnohospodárskych remesiel.hovorí. Úplne iné zážitkové plavby zasa podľa nej ponúkajú ramená Dunaja v okolí Vojky či Dobrohošťa.približuje.Splavovanie ponúka taktiež Mošonský Dunaj, čo je južné rameno hlavného toku Dunaja.zdôrazňuje Dobošová s tým, že maďarská strana je tiež jedným z partnerov spomínaného projektu.dopĺňa Dobošová. Bližšie informácie sa dajú nájsť na webovej stránke www.danubeislands.sk.