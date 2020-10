Poľnohospodári pre počasie ešte nezačali jesenné práce

Bratislava 11. októbra (TASR) - Z dôvodu nepriaznivého počasia sa v niektorých oblastiach Slovenska jesenné práce ešte nezačali. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"V uplynulých dňoch boli jesenné práce prerušované prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska. V niektorých oblastiach sa dokonca jesenné práce ešte nezačali, a to práve z dôvodu pretrvávajúcich zrážok. Po 40. týždni je na Slovensku kukurica na zrno pozbieraná na 5 %, slnečnica na 68 %, cukrová repa na 17 %, zemiaky na 55 % a sója na 31 % výmery," spresnil.



V okrese Galanta podľa Korpáša pretrvávali od 25. októbra veľmi výdatné zrážky. V 40. týždni na území okresu napršalo vyše 100 mm zrážok. Z tohto dôvodu sa jesenné práce na poliach úplne zastavili. V okrese Komárno je po 40. týždni kukurica na zrno pozbieraná na 15 %, slnečnica na 53 % a cukrová repa na 26 % výmery.



Priblížil, že v okolí Považskej Bystrice je zber zemiakov už ukončený. Vo Zvolene so zberom zemiakov pomaly finišujú. Na Liptove sú približne v štvrtine. Na dolnom Spiši a v okolí Bardejova je zber zemiakov približne v polovici.



Doplnil, že v oblasti Košíc sa po zbere slnečnice realizuje vápnenie pôdy a príprava pôdy pod oziminy postupuje podľa plánu. V okrese Trebišov sú pestovatelia pred ukončením zberu slnečnice a zemiakov. "Na Kysuciach sa však pre nepriaznivé počasie jesenné práce ešte nezačali," uzavrel Korpáš.