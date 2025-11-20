< sekcia Slovensko
Správa ciest: Vozovky sú zjazdné, na severe je niekde zľadovatený sneh
Na horských priechodoch (HP) je povrch vozoviek rovnako suchý až vlhký, miestami mokrý.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred poľadovicou na cestách I/10 Makov - Vyšní Labajovci a II/541 Semeteš - Turzovka. Poľadovica sa tvorí aj na horskom priechode Makov a so zľadovateným snehom treba počítať na horskom priechode Huty. SSC o tom informovala na webe zjazdnost.sk.
Povrch vozoviek diaľničných úsekov, rýchlostných ciest i ciest prvej, druhej a tretej triedy je suchý až vlhký, miestami mokrý, vo vyšších polohách ojedinele pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do hrúbky dvoch centimetrov.
Na horských priechodoch (HP) je povrch vozoviek rovnako suchý až vlhký, miestami mokrý. „Na HP Besník, Čertovica, Súľová, Grajnár a Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami čerstvý až kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre, na HP Huty miestami zľadovatený sneh do hrúbky jeden centimeter,“ doplnila SSC.
