Správa ciest: Cesty sú zväčša zjazdné, môže byť na nich sneh
Na horskom priechode Donovaly je takisto potrebné dať si pozor na zľadovatený sneh.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Slovenské cesty sú v utorok dopoludnia zväčša zjazdné. Môže na nich byť čerstvý až kašovitý sneh. Obmedzenie platí napríklad na horskom priechode Príslop, ktorý uzavreli pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
Okrem toho je pre vozidlá dlhšie ako desať metrov uzavretá aj cesta II/531 Muráň - Červená skala. Na horskom priechode Donovaly je takisto potrebné dať si pozor na zľadovatený sneh. „Pozor na silné sneženie v oblasti Iliašovce, Pastierske, Štrba a Švábovská stráň, kde obmedzuje viditeľnosť vodičov do 100 metrov,“ upozornila správa ciest.
Ako ďalej dodala, vodiči by mali byť opatrní aj medzi 28. a 29. kilometrom cesty na horskom priechode Donovaly. Padajú tam skaly. Podobná situácia je aj na horskom priechode Šturec medzi šiestym a 13. kilometrom.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.
