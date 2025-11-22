< sekcia Slovensko
Správa ciest: Dopravu na mnohých miestach komplikuje sneženie
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. novembra (TASR) - Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
„Znížená dohľadnosť do 50 m z dôvodu silného sneženia je v lokalite Záborské a do 100 m v lokalitách Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Svinia, Humenné, Petrovany, Budimír, Široké, Šibenik, Jablonov, Spišský Hrhov, Fričovce a Korytné,“ spresňujú cestári na webe zjazdnost.sk.
V rannej súhrnnej správe tiež uvádzajú, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, na ceste I/66 medzi Telgártom a Besníkom sa vytvárajú snehové jazyky.
Horské priechody Donovaly, Príslop i Vernár sú uzatvorené pre nákladnú dopravu, rovnako úseky ciest Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa a Muráň - Červená skala.
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre celé severné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu.
„Znížená dohľadnosť do 50 m z dôvodu silného sneženia je v lokalite Záborské a do 100 m v lokalitách Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Svinia, Humenné, Petrovany, Budimír, Široké, Šibenik, Jablonov, Spišský Hrhov, Fričovce a Korytné,“ spresňujú cestári na webe zjazdnost.sk.
V rannej súhrnnej správe tiež uvádzajú, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, na ceste I/66 medzi Telgártom a Besníkom sa vytvárajú snehové jazyky.
Horské priechody Donovaly, Príslop i Vernár sú uzatvorené pre nákladnú dopravu, rovnako úseky ciest Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa a Muráň - Červená skala.
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre celé severné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu.