Správa ciest: Na cestách sa môže vyskytnúť kašovitý či utlačený sneh

Bratislava 29. decembra (TASR) - Povrch vozoviek slovenských ciest je prevažne vlhký až mokrý, miestami sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného či kašovitého snehu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke zjazdnost.sk.



Všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú zjazdné. Na úseku diaľnice R3 Trstená-sever - Tvrdošín-sever sa na vozovke nachádza miestami kašovitý sneh. Cesty I., II. a III. triedy sú pri zvýšenej opatrnosti zjazdné. "Na viacerých úsekoch ciest I. až III. triedy sa na vozovke nachádza rovnako vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu," spresnili cestári.



Vozovky na horských priechodoch sú tiež pokryté snehom. Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky z dôvodu hustého sneženia. "Dohľadnosť do 100 metrov je pre silné sneženie v lokalitách Hričovské Podhradie, Bytčica, Vrútky, Považský Chlmec, Považská Teplá, Sverepec, Ladce, Predmier, Horný Hričov, Ovčiarsko, Beluša, Dolné Kočkovce a Banská Štiavnica," vymenovali cestári.



Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa nachádza v lokalite Lenartov. "Úsek cesty Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá," pripomenuli cestári.