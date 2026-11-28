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Správa ciest upozorňuje na sneh aj poľadovicu na cestách
Sneh na ceste vodiči nájdu najmä na horských priechodoch.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na sneh aj poľadovicu na niektorých úsekoch. Všetky sledované diaľničné úseky boli v sobotu ráno zjazdné, povrch vozoviek bol vlhký až mokrý, len zriedkavo suchý. Sneh na ceste vodiči nájdu najmä na horských priechodoch. SSC o tom informovala na svojom webe Zjazdnosť.sk.
Horské priechody na území Slovenska sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horských priechodoch Vrchslatina, Podspády, Dobšiná, Oravská Lesná, Súľová, Grajnár, Besník, Branisko, Vernár, Huty, Štós a Klenov je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre. Na horskom priechode Zbojská je poľadovica. Sneh sa nachádza aj na cestách I., II. a III. triedy, a to v hornatejších územiach.
„Na horskom priechode Besník (cesta I/66) sa vytvárajú snehové jazyky! Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalite Čebovce,“ varovali cestári.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
Horské priechody na území Slovenska sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horských priechodoch Vrchslatina, Podspády, Dobšiná, Oravská Lesná, Súľová, Grajnár, Besník, Branisko, Vernár, Huty, Štós a Klenov je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre. Na horskom priechode Zbojská je poľadovica. Sneh sa nachádza aj na cestách I., II. a III. triedy, a to v hornatejších územiach.
„Na horskom priechode Besník (cesta I/66) sa vytvárajú snehové jazyky! Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalite Čebovce,“ varovali cestári.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.