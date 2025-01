Správa ciest upozorňuje na sneh na viacerých úsekoch slovenských ciest

Bratislava 12. januára (TASR) - Na úsekoch diaľnice D1 Liptovský Ján - Hybe a Važec - Bôrik, diaľnice D3 Čadca - Skalité, R3 Sedliacka Dubová - Široká a obchvat Trstenej a R4 obchvat Svidníka je na vozovke kašovitý sneh hrubý do jedného až dvoch centimetrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. "V hornatých oblastiach sa miestami na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až tri centimetre, miestami až štyri až päť centimetrov, na cestách v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina do päť až desať centimetrov," priblížila SSC. Na vozovkách ciest I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová, II/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša a Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra.



Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrubom jeden až tri centimetre. Na HP Javorník a Huty do štyroch až piatich centimetrov, okrem HP Biela Hora, Dargov, Vyšehrad, Šútovce, Dobšiná, Havran, Klenov, Kremnické Bane, Pezinská Baba a Soroška kde je vozovka suchá až mokrá. Na HP Štós je miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter.



SSC tiež upozorňuje vodičov, že na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Silné sneženie s dohľadnosťou do 100 metrov je na Kysuciach a v oblasti Štrby. Na HP Besník sa tvoria snehové jazyky.